EANS-News: Lenzing AG / 10.460 Kilometer: Erster direkter Komplettzug von Wien nach China mit österreichischen Fasern der Marke TENCEL™

Die Lenzing AG geht neue Wege. Erstmals in der Geschichte Österreichs sendet ein hiesiges Unternehmen zu 100 Prozent in Österreich produzierte Ware per Zug direkt nach China.

Unternehmen

Wien - Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Aufgrund der hohen Nachfrage chinesischer Marken und Händler an nachhaltig produzierten Fasern wird Lenzing erstmalig Fasern der beiden österreichischen Produktionsstandorte Lenzing und Heiligenkreuz per Zugtransport direkt zu den Kunden nach China überstellen.

Verabschiedung durch Bundesministerin

Österreichs erster Komplettzug mit Waren ausschließlich "Made in Austria" verlässt am 20. August 2020 um 11 Uhr den Terminal Wien Süd Richtung China. Der Zug wird mit Lenzing Fasern beladen und von Nunner Logistics bereitgestellt. Den Zug verabschieden, unter strenger Einhaltung der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen, Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, seine Exzellenz Xiaosi Li, Botschafter der Volksrepublik China in Österreich, Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe, Thomas Kargl, Vertriebsvorstand ÖBB Rail Cargo Group, Erwin Cootjans, CEO Nunner Logistics und Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung.

Der am Güterbahnhof Wien Süd gestartete Zug bringt 41 Container mit Lyocell- und Modalfasern der Marke TENCEL(TM) mit einem Gesamtwarenwert von EUR 1,8 Mio. direkt zu den Kunden nach China. Auf seiner 16-tägigen Reise nach Shanghai legt der Zug insgesamt 10.460 Kilometer zurück und passiert sieben Länder:

Österreich, Tschechien, Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan und China. "Mit diesem neuen Transportweg können wir die hohe Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltig produzierten Fasern schneller bedienen. Die dringend benötigten Fasern kommen dank Zugtransport doppelt so schnell als auf dem üblichen Seeweg bei unseren Kunden in China an", so Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. Bereits bei der Anlieferung des nachwachsenden Rohstoffes Holz in ihre Werke macht Lenzing seit langem sehr gute Erfahrungen mit dem Bahntransport. Knapp 70 Prozent des am Standort Lenzing verarbeiteten Holzes wird bereits auf Schiene angeliefert. "Unser erklärtes Ziel ist die vermehrte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Die Schiene ist die einzige Möglichkeit, Klimaziele und Wirtschafts- und damit Transportwachstum zu vereinen. Daher sind wir gerne bei diesem einmaligen Projekt für unseren langjährigen Kunden dabei," so Thomas Kargl, Vertriebsvorstand ÖBB Rail Cargo Group. "Güter mit der Bahn bis nach China transportieren ist möglich. Und dieser Zug von Wien nach China ist auch ein Baustein für den Klimaschutz. Denn gerade im Güterverkehr wollen wir die Verlagerung von der Straße auf die Bahn vorantreiben. Der heutige Zug ist ein Auftakt - ich bin überzeugt, dieses Beispiel wird Schule machen", so Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Fasern der Marke TENCEL(TM) für die Fashionwelt

Für lokale Marken und Händler in China wird die Beschaffung von nachhaltiger Ware immer wichtiger. Deshalb setzen viele Hersteller auf TENCEL(TM) Fasern, die dank dem nachwachsenden Rohstoff Holz und dem umweltschonenden Herstellungsprozess zu einer sauberen Umwelt beitragen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind nachweislich biologisch abbaubar und Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen. Die nach China transportierten Lyocell- und Modalfasern werden für die Modewelt zu Textilien weiterverarbeitet. TENCEL(TM) Lyocellfasern sind für ihren natürlichen Komfort und ihren umweltbewussten, geschlossenen Herstellungsprozess bekannt. Sie sind oft Bestandteil atmungsaktiver Stoffe, die die natürliche Temperaturregulierung des Körpers unterstützen, da die Fasern die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe erleichtern. TENCEL(TM) Modalfasern sind dafür bekannt, außerordentlich weich und angenehm auf der Haut zu sein. Messungen und Handbewertungen zeigen, dass TENCEL(TM) Modalfasern doppelt so weich wie Baumwolle sind. Die Weichheit der TENCEL(TM) Modalfasern hält länger und ist im Vergleich zu Baumwolle wiederholten Wasch- und Trockenvorgängen gewachsen.

Die Lyocell- und Modalfasern gelangen mit dem Zug auf einem seit Jahrhunderten genutzten Weg nach China: Dieser Zugtransport verbindet Österreich noch enger mit dem One Belt, One Road Programm, einer Wiedereinführung der legendären Seidenstraße, die seit der Antike die Haupttransitstrecke zwischen Europa und Asien ist. Erwin Cootjans, CEO von Nunner Logistics: "Wir sind stolz darauf, Wien zusätzlich zu den direkten Zügen, die wir bereits haben, an unser chinesisches Schienennetz anzuschließen. Die neue Verbindung erleichtert der Industrie und Logistik aus Österreich und den umliegenden Ländern den Handel mit und aus China."

Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/ showpin.do?pinCode=DQwVeHSseRcn]

PIN: DQwVeHSseRcn

