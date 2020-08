Lernwerkstatt der NÖ Familienland GmbH an der VS Paudorf

LR Teschl-Hofmeister: Erlerntes vertiefen, mögliche Wissenslücken schließen und Kinder auf das kommende Schuljahr vorbereiten

St. Pölten (OTS/NLK) - Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besuchte kürzlich die Lernwerkstatt an der Volksschule Paudorf, einer der zahlreichen Standorte des neuartigen Betreuungsprojektes in Niederösterreich. Das Projekt wurde heuer von der NÖ Familienland GmbH erstmals ins Leben gerufen und mit budgetärer Unterstützung einer EVN-Spendenaktion in der Ferienwoche 2 bis 7 (13. Juli bis 21. August) durchgeführt. „Die Corona-Pandemie hat unsere Schülerinnen und Schüler im zweiten Semester des heurigen Schuljahres vor ungewöhnliche Herausforderungen gestellt, weshalb diesen Sommer in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH an einigen ihrer rund 90 Ferienbetreuungsstandorten erstmals sogenannte Lernwerkstätten installiert wurden. Ziel dieses erweiterten Ferienbetreuungsangebots ist es, bereits Erlerntes zu vertiefen, mögliche Wissenslücken zu schließen und die Kinder auf das kommende Schuljahr gut vorzubereiten“, erklärt Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Lernwerkstätten sind für alle Kinder im Pflichtschulalter frei zugänglich. Die Teilnahme erfolgte freiwillig in Absprache mit den Eltern. Lerninhalte, Gruppengröße und Zeitausmaß werden individuell an die Bedürfnisse am jeweiligen Standort angepasst.

Unterstützt wurde die Initiative durch EVN Kundinnen und Kunden, denn diese konnten in den vergangenen Monaten mit einer Spende von EVN Bonuspunkten Gutes tun. „Die EVN und ihre Kunden unterstützen regelmäßig gute Initiativen – so auch die Lernwerkstatt. Dabei kann jeder EVN Kunde ganz einfach in Form von Bonuspunkten einen positiven Beitrag leisten", so EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

In der Volksschule Paudorf, wurden sowohl die Ferienbetreuung als auch die Lernwerkstatt vormittags installiert. Ein Freizeitpädagoge der NÖ Familienland GmbH führte die Kinder kindgerecht durch das kurzweilige Freizeitprogramm der Ferienbetreuung. Die Lernstunden der Lernwerkstatt fanden mit einer Lehrerin, die sich auch im Sommer engagierte, statt. Je nach Alter und Klasse waren die Kinder in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. Spielerisch wurden gemeinsam Inhalte aus Unterrichtsgegenständen wie Mathematik, Deutsch und Lesen wiederholt und vertieft. Beide Angebote konnten wochenweise in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

