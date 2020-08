Landesstraßen B 2 und L 8008 westlich von Maria Dreieichen saniert

Ortsbachbrücke in Wartmannstetten instandgesetzt

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraßen B 2 und L 8002 im Freilandbereich westlich von Maria Dreieichen im Gemeindegebiet von Rosenburg-Mold wurden in den vergangenen zwei Wochen mit Kosten von rund 275.000 Euro, die vom Land Niederösterreich getragen werden, auf einer Gesamtlänge von rund 700 Metern saniert. Die Arbeiten wurden unter halbseitiger Verkehrsführung von der Firma Held & Francke aus Horn ausgeführt.

„Erhaltungsmaßnahmen unserer Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land“, betont dazu Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wurde auf einer Gesamtfläche von rund 4.800 Quadratmetern die Straße abgefräst und anschließend eine Tragschichte und eine Deckschichte aufgebracht. Abschließend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Landesstraße B 2 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 7.300 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Im Sinne der Verkehrssicherheit wurden kürzlich auch die Arbeiten für die Generalinstandsetzung der Brücke über den Ortsbach in Wartmannstetten (Bezirk Neunkirchen) im Zuge der Landesstraße L 4145 abgeschlossen. Das im Jahre 1973 errichtete einfeldrige Brückenobjekt wies zuletzt bereits Schäden auf und musste daher instandgesetzt werden. Es wurde das Tragwerk saniert, weiters wurden Tragwerksabdichtung, bituminöse Beläge und Randbalken erneuert. Die gesamten Arbeiten führte die Brückenmeisterei Neunkirchen unter halbseitiger Sperre in einer Bauzeit von sechs Wochen aus. Die Gesamtbaukosten von rund 55.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

