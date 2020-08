ORF III am Freitag: Zweimal „So ein Theater“ mit „Weekend im Paradies“ und „Sturm im Wasserglas“

Außerdem tagsüber: Drei Folgen von „Ich heirate eine Familie“ mit Peter Weck

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Freitag, dem 21. August 2020, ab 20.15 Uhr wieder die Sternstunden des österreichischen Theaters. Bereits am Nachmittag ab 16.05 Uhr setzt ORF III den Weck-Schwerpunkt zum runden Geburtstag fort – dieses Mal mit den ersten drei Folgen von „Ich heirate eine Familie“. In der 14-teiligen Fernsehserie ist der Jubilar nicht nur als Schauspieler in der Rolle des Werner Schumann zu erleben, sondern führte auch Regie. Angelika Graf (Thekla Carola Wied) lebt seit ihrer Scheidung mit ihren drei Kindern in einer kleinen Altbauwohnung. Ihre Freundin arrangiert eine Party, um Angi bei der Gelegenheit einen Ehemann zu vermitteln. Werner Schumann, das auserwählte „Opfer“, scheint anfangs jedoch nicht so recht anzubeißen.

„So ein Theater“ hält um 20.15 Uhr ein „Weekend im Paradies“ bereit. In dem Stück, das 1981 in den Wiener Kammerspielen aufgezeichnet wurde, bietet sich dem braven Ministerialsekretär Wurmser (Maxi Böhm) die Chance seines Lebens. Bei einer Inspektion des zweifelhaften Wochenendhotels „Zum Paradies“ erwischt Wurmser seine Vorgesetzten in flagranti. Daraufhin hadert er mit sich selbst – soll er seinen Moralvorstellungen treu bleiben und die heiklen Vorfälle melden, oder seine Vorgesetzten decken und in weiterer Folge als Belohnung den begehrten Posten des Sektionschefs ergattern? Anschließend: das 1976 aufgezeichnete Josefstadt-Stück „Sturm im Wasserglas“ (21.55 Uhr). Stadtrat Dr. Thoss (Alfred Reiterer) wirbt mit Tierliebe-Slogans für seine Partei. Dass die Realität anders aussieht, erfährt Frau Vogl (Lotte Lang), als Thoss ihren Hund Toni einen „stinkenden Straßenköter“ schimpft. Reporter Burdach (Klaus Wildbolz) bringt die Sache in die Nachrichten, damit bricht der „Sturm im Wasserglas“ los.

