„Summer City Camps“: Große Nachfrage nach Lernförderung

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr wird im Rahmen der Summer City Camps wieder Lernförderung angeboten. Neben Kursen für Jugendliche gibt es heuer erstmals auch für VolksschülerInnen die Möglichkeit Freizeitprogramm und Lernförderung zu kombinieren. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Franz Prokop besuchten heute die NMS Koppstraße in Ottakring, wo sich zahlreiche fleißige Jugendliche bereits auf das neue Schuljahr vorbereiten.

„Wie erwartet ist die Nachfrage nach Lernförderung nach dem außergewöhnlichen letzten Schuljahr besonders groß“, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Knapp über 2.000 Kinder und Jugendliche nutzen den Sommer um etwaige Defizite aufzuholen. Deshalb war es wichtig, die Plätze in der Lernförderung heuer auszubauen.“

Auf die SchülerInnen wartet am Ende nicht nur viel neues Wissen, sondern auch eine Urkunde, welche die Teilnahme bestätigt. SchülerInnen in der Koppstraße bekamen sie heute persönlich von Stadtrat Czernhoroszky und Bezirksvorsteher Prokop überreicht.

„Ottakring investiert seit Jahren in die Bildung unserer Kinder und somit in die Zukunft! Die beiden Summer-City-Camp-Standorte in der Koppstraße und in der Roterdstraße wurden auch heuer hervorragend angenommen. Die Camps bereiten Schülerinnen und Schüler optimal auf das neue Schuljahr vor, denn das Ziel ist hier und das sollte immer Ziel der Bildung unserer Kinder sein: ,Stärken stärken, Schwächen schwächen“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Vormittags lernen, nachmittags Spiel, Sport und Spaß

Die Lernförderung für Jugendliche im Rahmen der Summer City Camps ist kostenlos und steht SchülerInnen der 5.-9. Schulstufe offen. Sie umfasst eine gezielte zweiwöchige Lernhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und wird vormittags an sechs Standorten in ganz Wien angeboten.

Die neue Lernförderung für VolksschülerInnen findet an neun Summer City Camp Standorten statt. Neben Lernhilfe am Vormittag in den Fächern Deutsch und Mathematik gibt es am Nachmittag Spiel Sport und Spaß in den Camps. „Bei der Lernförderung für die Kleinsten haben wir bewusst auf eine Kombination von Lernen und Freizeit gesetzt – die große Nachfrage zeigt uns, dass dieser Weg der richtige ist“, so Bildungsstadtrat Czernohorszky abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at