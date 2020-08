Generali: Rot ist nicht nur unsere Farbe

Erste weltweite Werbekampagne unterstreicht Haltung als Liftetime Partner. Generali Kundenbetreuer und Human Touch im Fokus.

Wien (OTS) - Die Generali startet die erste globale Werbekampagne in ihrer 189-jährigen Geschichte: Reditude betont die Stärke der Generali und das Bestreben, eine lebenslange Partnerin für alle KundInnen zu sein. Der Begriff leitet sich von „Red Attitude" ab und verbindet die Markenfarbe der Generali mit ihrer Haltung. Im Mittelpunkt stehen die rund 150.000 KundenbetreuerInnen und AgentInnen weltweit, die die Bedeutung einer Lifetime Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und ihren weltweit 61 Millionen KundInnen verkörpern.

Arno Schuchter, Chief Marketing und Sales Officer der Generali Versicherung, erklärt: „Reditude verdeutlicht die Einzigartigkeit von Generali und steht für Empathie, Menschlichkeit, Proaktivität und Leidenschaft – Qualitäten, die den Menschen einen Mehrwert geben. Daraus resultiert unser Anspruch Versicherung neu zu denken und neu zu leben.“

Kundenbetreuer stehen im Mittelpunkt

Die Kampagne rückt jene Menschen ins Zentrum, die die KundInnen mit maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen servicieren. In Österreich sind das über 1.800 BeraterInnen und Konzern-AgentInnen, die für ihre KundInnen da sind – jeder für sich auf individuelle Art und Weise, aber mit derselben unverwechselbaren Haltung. Die Kampagne unterstreicht diesen Human Touch mit dem Claim „Uns geht`s um Sie.“

Generali sucht Mitarbeiter

In einer digitalisierten Welt wird der Human Touch immer wichtiger – ohne persönliche Beratung geht es nicht. Mit Beginn der Coronakrise war der Fortschritt bei der Umsetzung der Strategie Generali 2021 mit Fokus auf Digitalisierung und Kundenzufriedenheit ein klarer Vorteil. Das Unternehmen steht sehr solide da und präsentiert sich als attraktiver Dienstleister und Arbeitgeber ohne Kurzarbeit und Kündigungen. Im Gegenteil – in ganz Österreich werden rund 500 offene Stellen angeboten.

Die Generali Werbekampagne läuft ab 20. August in Österreich. Es ist die erste 360°-Kommunikationskampagne, die die Generali gemeinsam mit der Kreativagentur isobar umsetzt. Mehr Infos unter www.generali.at

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 69,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 vertreten. Mit rund 72.000 MitarbeiterInnen, die 61 Millionen KundInnen betreuen, hat der Konzern eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Die Generali ist ein Lifetime Partner für ihre KundInnen und bietet dank eines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und individuelle Lösungen an. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in dreizehn Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

