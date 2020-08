„Bewusst gesund“ über Placebo – das wirkungsvolle Nichts

Am 22. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. August 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Placebo – das wirkungsvolle Nichts

Placebos sind Medikamente, die einem echten Medikament in Aussehen und Geschmack gleichen, ohne jedoch dessen Wirkstoff zu enthalten. In klinischen Studien sind die wirkstofflosen Pillen unentbehrlich. Sie helfen herauszufinden, ob eine neue Arznei tatsächlich wirkt. Placebos sind also Scheinmedikamente, gegen die sich neue Medikamente bewähren müssen. Dabei zeigt sich, dass auch die Versuchspersonen, die nur das Placebo bekamen, eine positive oder negative Wirkung verspürten. Placebos wirken manchmal sogar stärker als echte Medizin. Die Wirkung von Scheinmedikamenten ist nicht nur Einbildung. Hirnscans können zeigen, dass bei der Gabe von Placebos tatsächlich dieselben Hirnareale aktiviert und körpereigene Opioide ausgeschüttet werden wie bei echten Therapien. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Präzise Einblicke durch 7-Tesla-MRT

In der Physik bezeichnet die Einheit „Tesla“ die magnetische Flussdichte und gibt die Stärke eines Magnetfelds an. In Wien steht einer der wenigen 7-Tesla-Magnetresonanztomographen weltweit. Dieser arbeitet mit einem 34 Tonnen schweren Magneten, der ein Magnetfeld erzeugt, das 140.000-mal stärker als das Erdmagnetfeld ist. Der Vorteil: Er kann so präzise Aufnahmen u. a. vom Gehirn machen, dass kleinste Venen sichtbar werden. Das könnte z. B. Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose helfen. Dr. Christine Reiler hat sich dieses spezielle High-Tech-Gerät erklären lassen.

Stressfallen vermeiden

Mit der zu Ende gehenden Ferienzeit stellt sich der Arbeitsalltag mit all seinen Herausforderungen wieder ein. Wie man nicht gleich wieder in die gewohnten Stressfallen tappt und sich auch in beruflich fordernden Zeiten Freiräume schaffen kann, erklärt Mag. Barbara Haid vom Tiroler Landesverband für Psychotherapie.

Wieder flott – Yoga auch mit Übergewicht

Yoga soll Körper und Geist in Einklang bringen und wird immer häufiger auch von übergewichtigen Menschen als ideales Körpertraining entdeckt. Richtig ausgewählte Übungen wirken gelenkschonend, dehnend und regen den Stoffwechsel an. Außerdem verbessert regelmäßiges Yoga die Körperhaltung, was vor allem für Menschen, die viele Kilos auf die Waage bringen, wichtig ist. „Bewusst gesund“ hat Manuela Wafzig in Graz besucht. Die Steirerin bietet Yogakurse speziell für übergewichtige Menschen an. Gestaltung: Denise Kracher.

Gesunde Zuchtpilze – Schwammerlsaison das ganze Jahr

Die Knochen stärken, das Immunsystem aufbauen und beim Abnehmen helfen – all das können Pilze unterstützen und das nicht nur in der Schwammerlsaison. „Bewusst gesund“ hat einen Pilzzüchter und eine Ernährungsexpertin zu den spannenden Hintergründen des Pilz-Booms befragt. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp: Spurenelement Chrom

Chrom verbinden die meisten Menschen mit Oldtimern und Motorrädern, doch das glänzende Metall benötigt in geringen Mengen auch der menschliche Körper. Das Spurenelement ist wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel und fördert die Senkung des Blutzuckerspiegels. Ebenso ist Chrom am Fettstoffwechsel beteiligt, es senkt das Gesamt-Cholesterin und die Triglyceride im Blut. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn erklärt, wann ein Mangel auftreten kann und wie sich dieser zeigt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at