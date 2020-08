ORF-Bezirksporträts: Dakapo für „Meine Landstraße“ mit Mendt, Cervik, Wendl, Cook und Fendrich am 23. August

Danach: „Alltagsgeschichte: Markthalle Wien-Mitte“ – ab 22.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als letztes Dakapo der beliebten ORF-Bezirks- und Städteporträts in diesem Sommer steht am Sonntag, dem 23. August 2020, im „dokFilm“ um 22.15 Uhr in ORF 2 die 2014 gedrehte Ausgabe „Meine Landstraße“ auf dem Programm. Darin stellen Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt, Josefstadt-Star Sandra Cervik, Blues-Größe Al Cook, Musiker Harald Fendrich und die ehemalige Eiskunstlauf-Europameisterin und ORF-Moderatorin Ingrid Wendl den dritten Wiener Gemeindebezirk vor. Mit ihren persönlichen Zugängen, Erinnerungen und Anekdoten führen sie in der Dokumentation von Chico Klein durch „ihre“ Grätzel. Posthum zu Wort kommt auch die aus Wien-Landstraße stammende und bereits verstorbene Jazzlegende Joe Zawinul.

Passend dazu zeigt ORF 2 anschließend, um 23.20 Uhr, eine weitere Episode aus Elizabeth T. Spiras kultiger Reihe „Alltagsgeschichte“:

„Markthalle Wien-Mitte“ aus dem Jahr 1995.

Zum Abschluss der Bezirksdoku-Dakapos präsentiert ORF 2 am Sonntag, dem 30. August, um 22.10 Uhr die Premiere des neuen Städteporträts „Mein Villach“.

Mehr zum Inhalt von „Meine Landstraße“:

Der dritte Wiener Gemeindebezirk, Landstraße, wurde im Zuge von Eingemeindungen der Wiener Vorstädte im Jahre 1850 aus den Gemeinden Weißgerber, Erdberg und Landstraße gebildet.

In den neu renovierten Sofiensälen trifft Regisseur Chico Klein diesmal Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt, die ehemalige Eiskunstlauf-Europameisterin Ingrid Wendl, Schauspielerin Sandra Cervik, Bluesgitarrist, -komponist und -sänger Al Cook sowie den Musiker Harald Fendrich.

In sehr unterhaltsamer Gesprächsrunde streift der Film über den Wiener Eislaufverein am Heumarkt, mit seinen Eisrevue-Veranstaltungen und dem sommerlichen Freistilringer-Spektakel rund um das Gebiet von Wien-Mitte. Dieses war auch Standort des legendären AEZ (Ausstellungs- und Einkaufszentrum), eines der ersten Einkaufszentren in Wien, aus dem die Radiosendungen „Autofahrer unterwegs“ sowie die „Hitparade“ mit Eva Maria Kaiser übertragen wurden und Louise Martini ihren „Mittagsmartini“ akustisch servierte.

Der Bau der Schnellbahnverbindung von Meidling nach Floridsdorf mit seinem Abschnitt Wien-Landstraße, das Schloss Belvedere als Ort der Unterzeichnung des Staatsvertrags, das Heeresgeschichtliche Museum und das Museum des 21. Jahrhunderts sind ebenso Stationen der Dokumentation wie die Sofiensäle mit ihrer Laufbahn zwischen Schwimmbad und Brandruine.

Der Aufbruch einer neuen Jugendbewegung in der Zeit der Arena-Besetzung ist ebenso Teil der Bezirksbetrachtungen wie – als ruhender Ausgleich dazu – der an das Belvedere angrenzende Botanische Garten. Als ganz besonderer Tribut an einen weltberühmten Bewohner der „Landstraße“ kommt auch die 2007 verstorbene Jazzlegende Joe Zawinul posthum zu Wort.

„Meine Landstraße“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt.

