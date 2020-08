Vienna Blues Spring 2020 extended

Der Blues-Frühling im Herbst – auch im Mozarthaus Vienna und Haus der Musik

Wien (OTS/RK) - Was den Blues betrifft, dauert der Frühling diesmal länger – bis in den Herbst sogar! Corona-bedingt mussten alle ursprünglichen Konzerte zwischen 20. März und 30. April 2020 abgesagt werden. Die gute Nachricht: Für fast alle Termine des Vienna Blues Spring konnten Ersatztermine fixiert werden, so auch für die Veranstaltungen im Mozarthaus Vienna und im Haus der Musik. Also kein Grund für Herbstdepressionen, denn der Blues-Frühling wird nach dem Sommer stattfinden.



Ersatztermine im Mozarthaus Vienna und im Haus der Musik

Die drei Konzerte im Mozarthaus Vienna werden nun im Herbst 2020 veranstaltet. Jürgen Posch und Mario Parizek, ursprünglich für 26. März geplant, beehren den Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna nun am 18. September. Martin Pyrker und Bonaventura Amann verschieben ihr „Blues & Boogie unplugged“ Konzert vom 2. April auf den 9. September. Der Auftritt von Michael Pewny (ursprünglich 16. April) wird am 1. Oktober nachgeholt, diesmal mit Gitarristin Katie Kern an seiner Seite. Ebenfalls die Veranstaltung mit Hermann Posch im Haus der Musik am 30. April musste verschoben werden. Der neue Termin dafür ist der 11. September und Gitarrist Zach Prather wurde mit an Bord geholt. So präsentiert die Posch-Prather Connection die brandneue Vinyl „So Many Roads“ live. Selbstverständlich werden für alle Konzerte die geltenden Abstandsregeln eingehalten. Die Kapazität bleibt auch geringer und daher wäre die Kartenbestellung im Vorverkauf sehr zu empfehlen.



Gültigkeit bereits gekaufter Tickets

Alle, die bereits Karten für eine Veranstaltung gekauft haben, können diese gegen Gutscheine für ein beliebiges Konzert im Reigen umtauschen. Dies ist ab 28. August wieder möglich, wenn der Reigen nach der Sommerpause wieder geöffnet hat. Bei einem Ersatztermin behalten die Karten ihre Gültigkeit. Alternativ können KartenkäuferInnen die Tickets und ihre Kontoinformationen per Post an den Reigen (Kulturverein Reigen Live, Hadikgasse 62, 1140 Wien) zurückschicken, dann wird der Betrag zurücküberwiesen. Alle TicketkäuferInnen, die Karten über Wien-Ticket erworben haben, werden direkt von Wien-Ticket kontaktiert.



Für PassinhaberInnen gilt: Der Vienna Blues Spring geht weiter! Es wurde an der Verschiebung der meisten Veranstaltungen gearbeitet und es kommen auch neue Konzerte hinzu. Dafür gilt der Pass dann selbstverständlich auch.



Weitere Informationen unter www.viennabluesspring.org bzw. www.reigen.at.





