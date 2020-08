AVISO - Vizebürgermeisterin Hebein, VCÖ und ÖBB: Mediengespräch anlässlich Verleihung VCÖ-Mobilitätspreis Wien

Wien (OTS) - Der VCÖ-Mobilitätspreis Wien wird vom VCÖ in Kooperation mit der Stadt Wien und den ÖBB durchgeführt. Der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis Wien stand unter dem Motto „Verkehr auf Klimakurs bringen“.

100 Projekte wurden eingereicht, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die Projekte wurden von einer Fachjury bewertet, die drei von der Fachjury am besten bewerteten Projekte werden vorgestellt und ausgezeichnet.

Wir dürfen Sie herzlich zum Mediengespräch anlässlich der Verleihung VCÖ Mobilitätspreis Wien mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Friedrich Janka (ÖBB-Infrastruktur AG) und Christian Gratzer (VCÖ – Mobilität mit Zukunft) einladen.

Datum: Montag, 24. August 2020

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Klimawerkstatt (Friedrich-Schmidt-Platz 9, 1010 Wien)

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu diesem Termin eingeladen.



