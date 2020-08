Neue Erfolgswoche für "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

"Kampf der Realitystars" erreichte 7,2 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre)

Realityshow erzielte 13,0 % MA beim jungen Publikum (14-29 Jahre)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,2 %

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" überzeugte gestern Abend mit einer guten Performance. Mit 7,2 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 13,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) erreichte das schillernde RTLZWEI-Format, das von Cathy Hummels moderiert wird, in der fünften Ausstrahlungswoche solide Werte.

Bis zu 1,07 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten in Folge fünf unter anderem, wie Neuzugang und Macho Steff Jerkel die anderen Realitystars mit seinen persönlichen Ansichten teils sprachlos machte. Auch der hitzige Showdown zwischen It-Girl Georgina Fleur und Ex-"GNTM" Kandidatin Zoe Saip in der Stunde der Wahrheit fesselte die Zuschauer vor den deutschen Fernsehbildschirmen.

Fans von "Kampf der Realitystars" sehen übrigens nicht einfach nur zu - sie sind mit Begeisterung dabei. Um keine Sekunde zu verpassen, drücken viele von ihnen zwischendurch auf "Pause", oder zeichnen die Sendung auf, um sie sich später anzusehen: 15,9 % der gesamten Nutzung der ersten vier Folgen über TV fand erst nach der Ausstrahlung statt - das ist zweieinhalbmal so viel wie für vergleichbare Sendungen (20:15-23:15 Uhr, alle Sender, Juli 2020: 6,5 %). Daher werden auch die Marktanteile für "Kampf der Realitystars" regelmäßig verlässlich nach oben korrigiert, wenn nach vier Tagen die endgültigen Daten vorliegen - letzte Woche sogar um +1,0 Prozentpunkte.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,2 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 19.08.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Über "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2020". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen.

