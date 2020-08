Rein ins Rathaus! - Mit Anmeldung und Abstand sicher in der Kinderstadt!

Von 24. bis 28.8. gestalten und verwalten Kinder bei „Rein ins Rathaus!“ ihre eigene Stadt.

Wien (OTS) - Auch diesen Sommer gestalten und verwalten Kinder von 24. bis 28. August bei der Ferienspiel-Aktion „Rein ins Rathaus!“ ihre eigene Stadt. Die Aktion bietet viele Spaß- und Erlebnis-Möglichkeiten für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren - und das kostenlos. Natürlich ist das Event heuer unter Berücksichtigung eines umfassenden Covid-Präventionskonzepts gestaltet.

Nicht trotz, sondern gerade wegen der aktuellen Situation ist es WIENXTRA ein großes Anliegen, die Tore der Kinderstadt bei „Rein ins Rathaus!“ auch diesen Sommer zu öffnen. Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA: „Für Kinder ist es höchste Zeit, dass auch sie in punkto Freizeit und Kultur wieder ein Stück Normalität, Lebensqualität und Freude zurückgewinnen. Kinderkultur ist mindestens genauso wichtig wie Erwachsenenkultur.“

Die wichtigsten Maßnahmen für ein sicheres „Rein ins Rathaus!“

Eine Anmeldung über die Website, die Kinderaktiv-App oder in der Kinderinfo ist Voraussetzung, weil die Zahl der Teilnehmer_innen begrenzt ist. Durch die Anmeldung und den kontrollierten Zutritt sind alle Teilnehmer_innen registriert und werden an den Spielstationen fixen Sitzplätzen zugewiesen. Drei Viertel der Spiel-Stationen sind outdoor im Arkadenhof. In den stark reduzierten Indoor-Bereichen von „Rein ins Rathaus!“ werden maximal 100 Kinder eingelassen.

Abstands- und Hygieneregeln sind sogar Teil des Spielkonzepts. Alle Mitarbeiter_innen der Aktion sind auf Covid-Prävention geschult. Sie kommunizieren die Abstands- und Hygieneregeln immer wieder und kontrollieren sie auch freundlich.

„Wir haben großen Respekt vor der Situation, sind aber sehr guter Dinge, dass uns ein schönes, lustiges und sicheres „Rein ins Rathaus!“ für Kinder 2020 gelingt“, so Vucko Schüchner.

Rein ins Rathaus!

24. – 28. August (jeweils 10:00 – 17:00 Uhr)

Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse, 1010 Wien

Für Kinder von 6 – 13 Jahre

Gratis

Anmeldung erforderlich

www.reininsrathaus.at

