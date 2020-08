AVISO: Montag, 24.8.2020, 10:30 Uhr: Enthüllung des Wand-Graffitis am Columbusplatz mit Bezirksvorsteher Marcus Franz

50 Quadratmeter großes Wand-Graffiti zeigt eine legendäre Favoritner Filmfigur

Wien (OTS/SPW) - Graffiti-Künstler haben eine etwa 50 Quadratmeter große Wand in Favoriten gestaltet. Das Motiv ist an eine legendäre Favoritner Filmfigur, die gerne Bier trinkt und in der Hasengasse wohnt, angelehnt. Bezirksvorsteher Marcus Franz, der selbst in der Hasengasse gewohnt hat, wird höchstpersönlich das Geheimnis lüften, welches Motiv sich hinter dem Vorhang verbirgt.

BV Marcus Franz: „Das Bild wird lustig, vielleicht schlägt es auch Wellen. Aber die Botschaft dahinter ist klar: Favoriten ist ein lebenswerter Bezirk!“

Was Favoriten so lebenswert macht, ist, dass hier etwa der Barbara-Prammer-Hof als erster Gemeindebau-Neu entstanden ist. Oder dass der 10. ein heimlicher Öko-Bezirk ist, mit dem größten Solarkraftwerk Wiens oder dem Pilotprojekt „50 Grüne Häuser“ für mehr Fassadenbegrünung. Auch mit dem größten BürgerInnenbeteiligungsprozess der Stadt, der die 45 Prozent Grünräume des Bezirks schützt und sichert, hat Favoriten die Nase vorne.

Der Zehnte punktet aber auch als kinder- und jugendfreundlichster Bezirk: mehr als die Hälfte des Budgets – fast 17 Millionen Euro – werden für Kinder und Jugendliche aufgewandt. Außerdem ist Favoriten wienweit die Nummer 1 bei Kleinkinderspielplätzen – mit 166 Spielplätzen insgesamt.

Als Bildungsbezirk wiederum punktet der Zehnte mit dem größten FH-Campus Österreichs, der aktuell auf 9.000 Studierende ausgebaut wird. Die mit 700 Lehrlingen und 50 Ausbildnern größte Lehrwerkstätte Österreichs befindet sich am Hebbelplatz. Dazu kommen die CEU als neue Universität und viele Schulneubauten wie etwa an der Grundäckergasse, der Biotope City oder dem Sportgymnasium Viola-Park. Mit der Vollendung des insgesamt 3. Bildungscampus am Neuen Landgut, der 2023 fertiggestellt sein wird, wird Favoriten außerdem der Bezirk mit dem meisten Bildungscampussen sein.

Enthüllung des Wand-Graffitis am Columbusplatz mit Bezirksvorsteher Marcus Franz

Zeit: Montag, 24. August 2020, 10.30 Uhr

Ort: Columbusplatz, 1100 Wien

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



