Die Zukunft vordenken: Licht für die Welt gratuliert zu 75 Jahren Europäisches Forum Alpbach

Diversität, Inklusion und Partizipation als tragende Prinzipien einer besseren Welt

Angesichts der Klimakrise, einer vieles verändernden Pandemie und ständig wachsender Ungleichheit in der Welt zählen wir auf das Forum, damit es noch viele weitere wertvolle Beiträge für positive Zukunftsvisionen entwickelt Sabine Prenn

Wien (OTS) - Licht für die Welt gratuliert dem Europäischen Forum Alpbach zu seinem 75. Jubiläum. In all den Jahren hat sich das Forum als international hoch angesehene Denkwerkstatt über alle ideologischen Grenzen hinweg ausgezeichnet. Diese Pionierarbeit für Frieden und Demokratie ist in dieser aktuellen Zeit besonders gefragt. „ Angesichts der Klimakrise, einer vieles verändernden Pandemie und ständig wachsender Ungleichheit in der Welt zählen wir auf das Forum, damit es noch viele weitere wertvolle Beiträge für positive Zukunftsvisionen entwickelt “, so Sabine Prenn, Geschäftsführerin von Licht für die Welt Österreich.

Die Entwicklung tragfähiger Zukunftsvisionen bedarf der Mitwirkung aller Teile der Gesellschaft und weltumspannendes Denken. Vielfalt, Inklusion und gemeinsames Denken sowie das visionäre Entwerfen einer besseren Welt sind für Alpbach genauso wichtige Eckpfeiler wie in der Politik generell. Nur so kann die 2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung, die auf ein gutes Leben für alle Menschen abzielt, erfolgreich umgesetzt werden - wenn alle mitgestalten und alle davon profitieren. In diesem Sinne wünscht Licht für die Welt dem Europäischen Forum Alpbach zum Jubiläum viele weitere Pionierleistungen: als ein Ort ohne Barrieren, der auch bisher wenig gehörten ExpertInnen – etwa Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen – Raum bietet.

Foto zum Download

Spendenkonto: Licht für die Welt. IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001 BIC: GIBAATWWXXX

www.licht-fuer-die-welt.at

www.facebook.com/lichtfuerdiewelt

www.twitter.com/LFDWdach

www.instagram.com/lightfortheworldint

Rückfragen & Kontakt:

Franko Petri

Pressesprecher Licht für die Welt

E-Mail: f.petri @ licht-fuer-die-welt.at

Telefon: 01-8101300-34