Immobilien Know-how bei der digitalen Wohnmesse

Der Wissenstransfer kommt auf der Erste Wohnmesse .digital nicht zu kurz. Neben zahlreichen Ausstellern bietet die digitale Wohnmesse auch spannende Talks und live Fragerunden!

Wir haben intensiv an einem spannenden Vortragsprogramm gefeilt, um das Messeerlebnis und den Wissenstransfer möglichst komfortabel und informativ zu gestalten Friedrich Csörgits

Wien (OTS) - Wien, 19. August 2020 – Wer eine Immobilie kauft hat bekanntlich viele Fragen. Die digitale Messe hat darauf sehr viele Antworten, denn natürlich darf auch das Angebot an Know-how auf einer digitalen Messe nicht zu kurz kommen.

Zahlreiche BesucherInnen werden am 5. September auf der Erste Wohnmesse .digital erwartet. Neben rund 20 namhaften Ausstellern dürfen sie sich aber auch auf viel Know-how freuen. Im Rahmen der „IMMO-TALKS“ stehen ab Messebeginn um 10:00 Uhr das gesamte Wochenende mehr als 15 Vorträge auf der großen Bühne online zur Verfügung und sind für alle Besucherinnen und Besucher der Messe frei zugänglich.

Von umfassenden Rechtsthemen und der optimalen Finanzierung über aktuelle Trends und Steuertipps bis hin zu Architektur und Planung werden zahlreiche branchenrelevante Themen von ausgewählten Expertinnen und Experten abgedeckt. „Wir haben intensiv an einem spannenden Vortragsprogramm gefeilt, um das Messeerlebnis und den Wissenstransfer möglichst komfortabel und informativ zu gestalten,“ erklärt Friedrich Csörgits, Managing Partner der veranstaltenden Digital Real Estate Marketing Agentur „enteco“.

Zusätzlich haben die BesucherInnen am Messetag zwischen 12.00 und 16.00 Uhr die Möglichkeit ihre persönlichen Fragen live und direkt im „EXPERTENFORUM“ via Video-Chat an die Immobilien-Profis zu richten. Via Livestream auf YouTube und Facebook kommt das Know-how so bis in jedes Wohnzimmer.

