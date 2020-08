FPÖ-Ecker: Pensionen ausreichend anpassen und erhöhen

Wien (OTS) - „Unsere Pensionisten haben sich einen sicheren Lebensstandard verdient und sie müssen sich auf eine Regierung verlassen können. Die derzeitig genannte Pensionserhöhung von 1,4 oder 1,5 Prozent kann im Prinzip wohl nur ein schlechter Scherz sein und würde einer stillen Enteignung gleichkommen, denn die Verteuerung des täglichen Bedarfs liegt zumindest in der doppelten Höhe, gar nicht zu sprechen von Wohnen und Betriebskosten“, erklärte die freiheitliche Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker.

„Wenn diese Regierung so weitermacht, schickt sie Mindestpensionisten in die Altersarmut und enteignet jene, die etwas mehr haben. Wir Freiheitliche fordern eine deutliche Entlastung unserer Senioren, um ihnen ein Leben in Anstand und Würde zu sichern. Wer unser Land aufgebaut hat und unseren Wohlstand geschaffen hat, darf nicht im Stich gelassen werden“, betonte Ecker.

