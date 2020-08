Neue Volkspartei Hernals: Klaus Heintzinger ist Spitzenkandidat für die Bezirksvertretungswahl

Türkiser Aufbruch für Hernals – Volles Potential des Bezirkes muss ausgeschöpft werden

Wien (OTS) - Gemeinsam mit einem engagierten Team tritt Klaus Heintzinger als Spitzenkandidat für die Bezirksvertretungswahl in Hernals an. „Ich möchte, dass Hernals einen echten Aufbruch bekommt. Unser Ziel ist es, das volle Potential für unseren schönen Bezirk auszuschöpfen“, so Heintzinger, der auch Bezirkspartei- und Klubobmann der neuen Volkspartei Hernals ist.

Türkise Politik bedeutet für den Spitzenkandidaten vor allem direkte Bürgerbeteiligung und der Austausch sowie Dialog mit den Hernalserinnen und Hernalsern zu anstehenden Projekten und Themen im Bezirk. „Ein maßvoller Umgang mit Steuergeldern und ein unbedingter Erhalt des ländlichen Vorstadtcharakters in Dornbach und Neuwaldegg sowie ein damit verbundenes, sicheres und ausgegorenes Vekehrskonzept für alle Mobilitätsteilnehmer in Hernals liegen mir besonders am Herzen“, so Heintzinger weiter. Auch im Bereich Bildung hat Heintzinger klare Vorstellungen: „Erweiterung und Neuerrichtung von Schulen und Kindergärten sind weitere zentrale Forderungen im Bezirk“, so Heintzinger weiter und abschließend: „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam das Beste für unseren Bezirk herausholen können, denn Hernals braucht mehr türkise Politik!“

