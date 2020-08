Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von „Schau, die Au!“ in Hohenau bis „Träume - Leidenschaft“ in Horn

St. Pölten (OTS/NLK) - In dem kürzlich in Hohenau an der March eröffneten March-Thaya-Zentrum wird seit Donnerstag, 13. August, auch die Dauerausstellung „Schau, die Au! Willkommen im Abenteuer March-Thaya-Auen“ gezeigt, die auf rund 100 Quadratmetern viel Wissenswertes über eine der bedeutendsten zusammenhängenden Aulandschaften Mitteleuropas und das trilaterale Ramsarfeuchtgebiet mit seiner herausragenden Pflanzen- und Tiervielfalt vermittelt:

Entlang einer Bodenkarte mit Flussverlauf und begleitet von Vogelstimmen und Froschkonzerten, gelangt man dabei zu Stationen wie einer Hochwasser-Messlatte oder einem Auwald aus Drehscheiben, wo man sich u. a. mit der Flügelspannweite des Kaiseradlers messen kann. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02535/311 61 und www.marchthayaauen.at bzw. www.hohenau.at/March-Thaya-Zentrum.

Die NöART-Ausstellung „MUSTERmix“ macht als nächstes im Haus der Kunst in Baden Station, wo sie am Freitag, 21. August, um 19 Uhr von Landesrat Martin Eichtinger eröffnet wird. Gezeigt werden die Beiträge aus Malerei, Zeichnung, Keramik, Skulptur, Fotografie, Installation, Papierschnitt und Textilkunst von Peter A. Bär, Sascha Bradic, Benjamin Eichhorn, Tone Fink, Anna Goldgruber, Hans Lankes, Sonja Lixl, Gabi Mitterer, Eberhard Ross, Marie Ruprecht, Gerold Tusch, Fridolin Welte und Regina Zachhalmel bis 6. September. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; nähere Informationen bei NöART unter 02742/755 90, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

Die Schallaburg, wo derzeit die Ausstellung „Donau - Menschen, Schätze & Kulturen" zu sehen ist, hat während des Sommers jeden Freitag bis 21 Uhr geöffnet und bietet an allen Abenden zusätzliche Führungen durch die Ausstellung. Jeweils um 18 Uhr starten zudem spezielle Themenführungen: Am Freitag, 21. August, geht es dabei unter dem Titel „Eine Bibliothek aus Keramik“ um die aus Terrakotta geformten Arkaden und ihre Verzierungen, die Geschichten aus der antiken Weltliteratur erzählen. Nähere Informationen bei der Schallaburg unter 02754/63 17-0, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Im Rahmen des Festivals „La Gacilly-Baden Photo 2020“ wird am Freitag, 21. August, ab 17 Uhr im Doblhoffpark zu einem weiteren „Artist Talk under the Open Sky“ geladen, bei dem diesmal Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina, zum Thema „#dubistkunst“ spricht. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02252/422 69, e-mail festival @ lagacilly-baden.photo und

http://festival.lagacilly-baden.photo.

Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. August, besteht jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Galerie 1 im Schloss Wolkersdorf das letzte Mal die Möglichkeit, die Arbeiten des diesjährigen - von der steirischen Medienkünstlerin und Kunstfotografin Sabine Maier geleiteten -Sommer-Workshops der Kunstinitiative „FOTOFLUSS“ zu sehen. Unter den Ausstellungsobjekten und Audio-Installationen zum Thema „Über das Bild (hinaus)“, die sich u. a. mit der Perspektive des Zu-Hause-Bleibens, Corona-Statements und Wissensspeichern beschäftigen, befindet sich auch die Installation „Ein langer Weg" von Andreas Scherlofsky, welche die große Beschleunigung exponentieller Trends und die drohende Überschreitung immer mehr globaler Belastungsgrenzen behandelt. Nähere Informationen bei der Kunstinitiative „FOTOFLUSS“ unter 02245/5455, e-mail info @ fotofluss.at und www.fotofluss.at.

Ebenfalls am Samstag, 22., und Sonntag, 23. August, veranstaltet das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya zwischen 10 und 17 Uhr im archäologischen Freigelände wieder ein Themenwochenende, bei dem es diesmal um die Eisenzeit geht. Bei einem Spaziergang durch die eisenzeitliche Siedlung erfahren Besucher, wie die Menschen vor Jahrtausenden Eisen schmiedeten, welches Handwerk sie bereits beherrschten und welche technischen Innovationen die Kelten nach Mitteleuropa brachten. Zu entdecken gibt es Nachbauten von eisenzeitlichen Grubenhäusern, Werkstätten und einer Kultstätte im Originalmaßstab, die allesamt auf den Befunden archäologischer Grabungen basieren. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sein Geschick beim Feuerschlagen mit einem Funkeneisen ausprobieren. Nähere Informationen unter 02577/841 80, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Am Sonntag, 23. August, wird im Rahmen des Neulengbacher Kultursommers um 17 Uhr in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach die Ausstellung „Ich bin der Kaiser, ich will Knödel" eröffnet, die einen etwas anderer Blick auf Habsburgs Geschichte wirft. Besichtigung jederzeit; Anmeldung per Telefon oder e-mail empfohlen; nähere Informationen bei der Galerie am Lieglweg unter 02772/563 63 und 0676/413 46 47, e-mail ursula.fischer @ utanet.at und www.galerieamlieglweg.at.

Schließlich wird am Sonntag, 23. August, um 11 Uhr im Kunsthaus Horn in Kooperation mit dem Kammermusikfestival „Allegro Vivo“ die Ausstellung „Träume – Leidenschaft“ eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 10. Oktober; Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Kunsthaus Horn unter 02982/200 30, e-mail office @ kunsthaus-horn.at und www.kunsthaus-horn.at.

