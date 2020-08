AK „Offensive: Arbeitsmarkt“ geht in die nächste Runde

Dritte Diskussion im Rahmen der „Offensive: Arbeitsmarkt“ der AK am 26. August zum Thema „Mit dem Sozialstaat aus der Krise?!

Wien (OTS) - „Die Arbeitslosenzahl in Österreich ist dramatisch hoch, die höchste in der Zweiten Republik“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Im Herbst könnte die Lage noch dramatischer werden. Wo liegen die Probleme genau? Welche Lösungsansätze sind am vielversprechendsten? Darüber diskutiert die AK im Rahmen der „Offensive: Arbeitsmarkt“ mit verschiedenen Expertinnen und Experten.

Die dritte Diskussion zum Thema „Mit dem Sozialstaat aus der Krise?!“ findet am Mittwoch, den 26. August statt. Der Sozialstaat mit seinen automatischen Sicherungssystemen, wie etwa der Arbeitslosenversicherung, bewährt sich auch in Krisenzeiten. Was ist nun notwendig, um den Sozialstaat weiter zu verbessern und zu stärken? Wie können von der Krise besonders betroffene Gruppen, wie Arbeitslose, Frauen und armutsgefährdete Menschen durch den Sozialstaat noch besser unterstützt werden? Unter der Moderation von Puls4-Journalistin Gundula Geiginger diskutieren AK Ökonom Matthias Schnetzer, Christine Mayrhuber (WIFO), Sven Hergovich (AMS) und die Journalistin Martina Madner (Wiener Zeitung).

Die Diskussion wird am 26. August ab 9.30 Uhr auf der Seite www.arbeiterkammer.at/OffensiveArbeitsmarkt zu sehen sein.

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

