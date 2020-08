jö Bonus Club etabliert Datenschutzexpertengruppe

Wien (OTS) - Unabhängige Expertengruppe unter Vorsitz von Dr. Rainer Knyrim stärkt Transparenz beim Datenschutz des jö Bonus Clubs. Damit folgt das Unternehmen als eines der ersten in Österreich der diesbezüglichen Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses.

Der Schutz persönlicher Daten ist nicht nur dem jö Bonus Club als Vertreter einer noch jungen Branche ein wichtiges Anliegen. Auch die Kundinnen und Kunden geben in einer Umfrage für den jö Bonus Club im Februar 2020 an, dass ein vertrauensvoller Umgang mit ihren Daten ihnen wichtig sei (95% der Befragten). 94% wollen ihre Privatsphäre geschützt wissen und 92% wollen nicht, dass personenbezogene Daten Dritten zugänglich gemacht werden.

„Die strengen europäischen Standards und österreichischen Gesetze setzen wir selbstverständlich um, darüber hinaus steht das Vertrauen unserer jö Mitglieder für uns natürlich ebenso hoch in der Werteskala. In unserer noch jungen Branche möchten wir daher mit der Gründung der Datenschutzexpertengruppe einen Meilenstein setzen um das Thema Datenschutz für unsere Kunden und die gesamte Branche noch transparenter und verlässlicher zu machen“ erklärt Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs, die Intention.

„Kunden vertrauen jö ihre Daten an und erwarten im Gegenzug persönliche Vorteile, aber auch einen sorgsamen Umgang mit ihren Daten. Mit der Etablierung der unabhängigen Datenschutzexpertengruppe wollen wir noch mehr Verlässlichkeit, Transparenz und Objektivität im Umgang mit personenbezogenen Daten schaffen und unseren Mitgliedern ein gutes und sicheres Gefühl geben, wenn sie dem jö Bonus Club ihre personenbezogenen Daten anvertrauen. Mit Dr. Knyrim haben wir dazu auch einen der führenden österreichischen Experten auf diesem Gebiet als Vorsitzenden der Gruppe gewinnen können“ führt Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, weiter aus.

Unabhängige Experten beraten

Die jö Datenschutzexpertengruppe ist eine permanente, aber flexible Plattform für die Zusammenarbeit, Koordinierung und Erleichterung der Entscheidungsfindung für den jö Bonus Club in Bezug auf datenschutzrechtliche Maßnahmen. Die Expertengruppe tagt dazu zumindest quartalsweise und arbeitet entsprechende Empfehlungen aus. Bereits seit der konstituierenden Sitzung im Juli 2020 beschäftigt sich die Expertengruppe mit einem Überblick über alle Maßnahmen des jö Bonus Clubs in Hinblick auf den Datenschutz und deren Aufbereitung für jö Kunden.

Ziel ist dabei, die Erfahrungen der Experten in die Kundenkommunikation einfließen zu lassen. „Es freut mich, dass für diese wichtige Aufgabe mit Mag. Dr. Wolfgang Goricnik und Mag. Viktoria Haidinger mit Erfahrung aus den Bereichen der Interessenvertretungen für Arbeitnehmer und Selbstständige, LL.M; Mag. Marija Križanac als Rechtsanwältin und Dr. Gerhard Kunnert als Unternehmensberater sowie Christoph Wenin als Datenschutzbeauftragten des jö Bonus Club weitere unabhängige Experten gewonnen werden konnten“ erklärt Dr. Rainer Knyrim. „Der jö Bonus Club ist mit dieser Maßnahme auch eines der ersten österreichischen Unternehmen, welches eine Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses umsetzt. Dieser empfiehlt in seinen Leitlinien für Transparenz gemäß der DSGVO, mit Vertretern der Verbraucherschutzverbände und sonstigen Experten auf dem Gebiet des Datenschutzrechts in Dialog zu treten, um größtmögliche Transparenz bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erzielen“ führt Knyrim weiter aus.

Datenschutz bei jö

Seit Gründung des jö Bonus Clubs wird Datenschutz großgeschrieben und die Standards der DSGVO selbstverständlich umgesetzt. Beispielhaft sei hier angeführt, dass die Daten der Kunden nicht unter den Partnern ausgetauscht werden. Jeder Partner hat nur Zugriff auf seine eigenen Daten und auf jene Kunden, die bewusst ihre jö Karte beim jeweiligen Partner verwendet haben. Zudem werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weiterverkauft oder mit diesen geteilt. Gespeichert werden personenbezogene Daten ausschließlich in Rechenzentren, die sich innerhalb der europäischen Union befinden, womit die Datenschutzregeln der EU für alle Dienstleister des jö Bonus Clubs gelten. Die Datenschutzexpertengruppe soll helfen in Zukunft noch mehr Transparenz bei dem so wichtigen Thema zu erzielen.

Weiterführende Informationen rund um die Datenschutzexpertengruppe finden Sie unter www.joe-club.at/Datenschutzexpertengruppe

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub

