11. Bezirk: Führung im Renaissance-Schloss am 23.8.

Entgelt: 7 Euro, Anmeldungen erforderlich: Tel. 0664/57 45 210

Wien (OTS/RK) - Eine beeindruckende Renaissance-Schlossanlage ist in Simmering zu finden: Die Errichtung von Schloss Neugebäude war ein Lieblingsprojekt von Kaiser Maximilian II. Regelmäßig wickelt der „Kulturverein Simmering“ informative Touren durch das imposante Bauwerk ab. Der nächste Termin: Am Sonntag, 23. August, fängt um 14.00 Uhr beim Haupteingang des Schlossareals (11., Otmar Brix-Gasse 1) eine bis 15.30 Uhr dauernde Führung an. Betreut werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der auskunftsfreudigen Kunsthistorikerin Helga Rauscher. Vielerlei Sehenswürdigkeiten gibt es an dem Nachmittag zu entdecken, vom „Löwen-Hof“ bis zu einer „Grotte“. Anmeldungen sind notwendig: Telefon 0664/57 45 210.

Eingehoben werden Führungsbeiträge des Publikums. Erwachsene bezahlen 7 Euro und junge Menschen bis 17 Jahre entrichten 3 Euro. Kinder bis 10 Jahre gehen beim Rundgang kostenlos mit. Die Anzahl der Gäste ist begrenzt (höchstens 35 Personen bzw. wenigstens 10 Personen). Von architektonischen Details bis zur wechselnden Nutzung der Schlossflächen, beispielsweise für die Tierhaltung sowie für Militärzwecke, reichen die Schilderungen Rauschers. Kontakt mit dem Verein per E-Mail: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Schloss Neugebäude (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schloss_Neugebäude

Kulturelle Aktivitäten im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

