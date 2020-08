Verlässliche Größe am heimischen Printmarkt: die 126 lokalen Wochenzeitungen der RMA

Unsere Medien liefern seit jeher relevante Informationen aus den jeweiligen Regionen. Vor allem in den vergangenen Monaten konnten wir ein noch größeres Interesse für die Geschehnisse im direkten Lebensumfeld wahrnehmen – gerade in unsicheren Zeiten vertrauen Leser und User auf verlässliche und bekannte Quellen” RMA-Vorstand Gerhard Fontan 1/2

Neben der verstärkten Nachfrage unserer digitalen Produkte, allen voran unser Online-Portal meinbezirk.at, haben uns viele Leserinnen und Leser auch ihre Freude über die verlässliche Haushaltszustellung unserer Zeitungen rückgemeldet.” RMA-Vorstand Gerhard Fontan 2/2

Wien (OTS) - Die vergangenen Monate zeigten einmal mehr: Die 126 lokalen Wochenzeitungen der Regionalmedien Austria (RMA) sind ein verlässlicher Lieferant für Nachrichten aus der unmittelbaren Umgebung. Mit einer verbreiteten Auflage von 3.354.872 Exemplaren* (davon 8.820 ePaper-Exemplare*) haben die RMA auch weiterhin die höchste Printauflage* im Land.



„Unsere Medien liefern seit jeher relevante Informationen aus den jeweiligen Regionen. Vor allem in den vergangenen Monaten konnten wir ein noch größeres Interesse für die Geschehnisse im direkten Lebensumfeld wahrnehmen – gerade in unsicheren Zeiten vertrauen Leser und User auf verlässliche und bekannte Quellen”, sagt RMA-Vorstand Gerhard Fontan. „Neben der verstärkten Nachfrage unserer digitalen Produkte, allen voran unser Online-Portal meinbezirk.at, haben uns viele Leserinnen und Leser auch ihre Freude über die verlässliche Haushaltszustellung unserer Zeitungen rückgemeldet.”

Mit den Medien der RMA ist man auch in unsicheren Zeiten einfach näher dran am Geschehen in der Region!



Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 1. HJ 2020*: verbreitete Auflage*



bz-Wiener Bezirkszeitung: 580.784

Bezirksblätter Burgenland: 122.351

Bezirksblätter Niederösterreich: 721.976

Bezirksblätter Salzburg: 203.059

Bezirksblätter Tirol: 270.285

meine WOCHE Kärnten: 232.295

meine WOCHE Steiermark: 506.975

BezirksRundschau Oberösterreich: 579.538

RZ-Medien Vorarlberg: 128.789

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt: 3.354.872, davon ePaper: 8.820

*Quelle: ÖAK 1. HJ 2020, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

Rückfragen & Kontakt:

Regionalmedien Austria AG

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

regionalmedien.at