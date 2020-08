„Eco“ über Familien in Not und den langen Weg zur Corona-Hilfe

Am 20. August um 22.30 Uhr in ORF 2

am Donnerstag, dem 20. August 2020

Familien in Not: Der lange Weg zur Corona-Hilfe

Es ist einer der kleinsten Hilfstöpfe, die Aufregung ist aber groß:

Der Familienhärtefonds wurde Corona-bedingt auf 60 Millionen Euro aufgestockt. Doch viele Familien, die in finanzielle Schieflage geraten sind, warten noch immer auf ihr Geld. Komplizierte Berechnungsmethoden, intransparente Abläufe und ein Mangel an Sachbearbeitern verzögern die Auszahlung. Wie steht es um die Corona-Hilfe für betroffene Familien?

Streitfall Maske: Ein Stück Stoff schadet dem Geschäft

Einkaufen mit Maske – im Supermarkt haben sich die meisten Österreicherinnen und Österreicher schon daran gewöhnt. Dennoch bleibt der Mund-Nasen-Schutz umstritten. Die Gewerkschaft fordert Maskenpausen für Angestellte, und der Verfassungsgerichtshof muss die Frage prüfen, warum die Maskenpflicht nur in manchen Geschäften gilt. Das ist in Oberösterreich anders, dort ist der gesamte Handel betroffen – und der Unmut der Geschäftsleute besonders groß. Denn die Maske bremst die Einkaufslust und sorgt für niedrigere Umsätze. Steht eine solche generelle Maskenpflicht dem ganzen Land bevor, wenn die Infektionszahlen weiter steigen?

Innovative Schweiz: Was unsere westlichen Nachbarn besser machen

Die Schweiz gilt als Weltmeister in der Entwicklung von neuen Produkten und Technologien. Seit Jahren führen unsere westlichen Nachbarn den „Global Innovation Index“ an, Österreich hingegen belegt Platz 21. Auch bei den angemeldeten Patenten liegt die Schweiz vor Deutschland und Österreich. Was macht die Schweiz besser als ihre deutschsprachigen Nachbarn? Zum einem stecken sie mehr Geld in Forschung, zum anderen arbeiten die Universitäten eng mit der Wirtschaft zusammen. Das führt zu zahlreichen Start-up-Gründungen.

