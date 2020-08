Führungswechsel an der Vienna International School

Lisa Biasillo übernimmt ab 1. August 2020 als Direktorin

Wien (OTS) - Die Vienna International School (VIS) freut sich bekannt zu geben, dass der Aufsichtsrat Frau Lisa Biasillo zur neuen Direktorin des Vienna International School ernannt hat. Frau Biasillo trat am 1. August 2020 die Nachfolge von Direktor Peter M. J. Murphy an, der die Schule nach 10 Jahren erfolgreicher und bemerkenswerter Führung verließ.





Frau Biasillo hat umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der internationalen Bildung gesammelt und kann auf ihre Expertise als Lehrerin und Direktorin an internationalen Schulen in Kambodscha sowie in Ruanda zurückgreifen. Frau Biasillo leitete die Green Hills Academy, die einzige internationale Schule in Ruanda mit internationalem Baccalaureate Abschluss, deren Lehrauftrag sie grundlegend weiterentwickelt hat und die Schule somit in der internationalen Bildungslandschaft erfolgreich positionieren konnte.

Frau Biasillo hat einen M.Ed. in Grundschulausbildung vom College New Jersey sowie einen M.Sc. in Entwicklungsmanagement von der Universität Birmingham.



In den vergangenen Monaten konnte durch die enge Zusammenarbeit zwischen Herrn Direktor Murphy und Frau Biasillo, aufgrund der COVID-19 Situation – online, eine erfolgreiche Übergabe der Schulleitung garantiert werden. Die Vienna International School ist zuversichtlich, dass Frau Lisa Biasillo eine große Bereicherung für die Schulgemeinschaft sein wird und freut sich darauf, gemeinsam in das neue Schuljahr zu starten.

Über Vienna International School

Die Vienna International School (VIS) bietet die drei offiziellen internationalen Schulprogramme der IBO (International Baccalaureate Organisation). 1400 SchülerInnen besuchen den Campus täglich, 111 Nationalitäten im Alter von 3 bis 18 Jahren sind aktuell vertreten. Die Schule hat ein Team von 267 hochqualifizierten Mitarbeiten, die sich dafür einsetzen, ihren SchülerInnen eine Ausbildung zu bieten, die inspirierend, forschend und in ein engagiertes Umfeld eingebunden ist. Die Schule hat eine Auszeichnung als erste internationale Öko-Schule in Österreich erhalten (Eco Schools, Global Schools & Umweltzeichen).

