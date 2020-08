DONAU Brokerline: Paul Johannes Spittau neuer Key-Account-Manager

Die DONAU Versicherung engagiert Paul Johannes Spittau als neuen Key-Account-Manager für die DONAU Brokerline.

Wien (OTS) - Das Vertriebsteam der DONAU Versicherung wird in der zentralen Maklerbetreuung verstärkt. Mit August hat Paul Johannes Spittau die Funktion als Key-Account-Manager übernommen.



„Paul Johannes Spittau wird die DONAU Brokerline in dieser Schlüsselposition verstärken. Er verbindet fundierte Branchenerfahrung mit Produktkenntnis und lösungsorientiertem Handeln. Gerade für die regionale Strategie der DONAU braucht es Führungskompetenz, um die Vertriebspartner optimal zu betreuen“, zeigt sich Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU erfreut.



„Wir gewinnen einen Experten, der die DONAU und ihre Stärken schon gut kennt. Unsere Maklerpartner kennen das ausgezeichnete Service der Brokerline und wissen den direkten Kontakt zu schätzen. Paul Johannes Spittau wird durch sein Fachwissen und seine Führungsstärke die Qualität der Brokerline weiter anheben, um den zukünftigen Erfolg zu sichern. Solide und nachhaltige Partnerschaften sind dabei wesentlich für uns. Ich freue mich darauf, mit ihm gemeinsam daran zu arbeiten“, hebt Alastair McEwen, Geschäftsführer der DONAU Brokerline, hervor.



Zur Person

Paul Johannes Spittau, Jahrgang 1992, startete nach der Matura an der Handelsakademie in Spittal an der Drau seine Laufbahn beim Versicherungsmakler Vero in Kärnten. Dort schloss er die Lehre zum Versicherungskaufmann ab, war in der Schadens- und Vertragsbearbeitung tätig und übernahm im Jahr 2015 die Leitung österreichweiten Kfz-Flotten und -Fachabteilung, welche er nach der Fusion mit Aon ebenso erfolgreich weiterführte. Im Jahr 2019 wechselte er in die Aon-Zentrale nach Wien, wo er in der internationalen Großkundenbetreuung tätig war. An der Donau-Universität Krems absolvierte er Weiterbildungen zum ,,Akademischen Versicherungsmakler“ sowie zum ,,Akademischen Experten in Versicherungsrecht“.

