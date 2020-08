ÖAK: Veröffentlichung 1. Halbjahr 2020 und Rollierender Jahresschnitt 2020

Wien (OTS) - Mit der Veröffentlichung der ÖAK Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 setzt die ÖAK ein starkes Zeichen für die Print-Branche, da in gewohnter Weise, trotz Herausforderungen der Corona Krise, die unterschiedlichen Vertriebswege transparent dargestellt werden.



Bestätigt wurde durch eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Österreichischen Gallup Instituts, dass gerade in der Krise die Bedeutung der Zeitungen, sowohl gedruckt als auch digital, eine der wichtigsten und glaubwürdigsten Informationsträger sind (Quelle: Gallup Institut).

Es ist hervorzuheben, dass von 503 Titeln (inkl. TBE) 359 Titel (inkl. TBE) in gewohnter Weise veröffentlicht werden. Gekoppelt mit Kurzarbeit und Homeoffice konnten einige Verlage ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. Der Vorstand wird den Verstoß gegen die Meldepflicht in diesem Halbjahr nicht sanktionieren. Die Corona Krise wurde vom Vorstand als Katastrophe eingestuft.



Sehr erfreulich ist, dass der Vorstand nach einer Testphase plant, auch bezahlte Nutzungsrechte/Paid Content Angebote in einer gesonderten Veröffentlichung dem Markt zur Verfügung zu stellen. Damit wird der steigenden Bedeutung von Paid Content und damit verbundenen objektiv geprüften Zahlen Rechnung getragen.

