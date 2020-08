Lilli Hollunder: "Ein Kind zu kriegen ist eine Wahnsinnsreise" (FOTO)

Hamburg (ots) - Vor drei Monaten wurde der Babywunsch von Lilli Hollunder, 34, und Ex-Nationaltorwart René Adler, 35, endlich wahr - in GALA (Heft 35/2020, ab morgen im Handel) spricht die Schauspielerin jetzt erstmals über Schwangerschaft und Muttersein. Der Anfang mit dem kleinen Casper sei härter als gedacht gewesen: "Da geht es ja eigentlich ums Kuscheln und Kennenlernen, aber ich hatte noch so viele körperliche Probleme, dass ich fast zwei Wochen nur geweint habe. Dazu war ich körperlich so ausgeknockt, dass René alles übernehmen musste." Hollunder weiter: "Es ist eine Wahnsinnsreise, wenn man ein Kind kriegt. Aber es war ab Sekunde eins pure Liebe."

Ihren Mann lobt Lilli Hollunder in den höchsten Tönen. "Es ist faszinierend, mit was für einem Selbstverständnis René alles macht, obwohl er keine Erfahrung hat. Ich habe meine kleine Schwester mit großgezogen, und ich habe auch noch kleine Neffen. Er aber macht das von einer Sekunde auf die andere so super, als hätte er nie etwas anderes getan."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte @ guj.de

www.gala.de