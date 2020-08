Open Call der Kunst VHS: Mixed Media: Crossover, Material- und Technikmix

Von 7. bis 11. September 2020 können kreative Köpfe ihre Werke in der Kunst VHS abgeben.

Wien (OTS) - „Kunst für alle“ – unter diesem Motto findet von 7. bis 11. September der achte Open Call der Kunst VHS statt. Sich künstlerisch auszudrücken soll ohne Einstiegshürden für alle Menschen in Wien möglich sein. Daher haben alle kreativen Köpfe der Stadt auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, ihre beste Arbeit einzureichen. An die 1000 Werke von künstlerisch tätigen Wienerinnen und Wienern wurden so im Rahmen des Open Calls in den Vorjahren bereits einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Dieses Jahr findet der Open Call zum Thema „Crossover, Material- und Technikmix“ statt: Gefragt sind Arbeiten, die unterschiedliche Maltechniken oder Materialien kombinieren, mit dem, was gerade zur Hand ist, experimentieren oder Ungewöhnliches ausprobieren. Dabei gilt das Motto: Alle bekommen die Gelegenheit, ihr Bild, ihre Collage, ihre Skulptur oder Installation zu zeigen. Die Arbeiten werden ab 29. September in der Kunst VHS präsentiert und sind bis 13. November in einer Ausstellung zu sehen. Alle Werke werden ausgestellt und eine Fachjury erwählt aus den eingereichten Beiträgen die Preisträger*innen

Factbox:

Open Call „Mixed Media: Crossover, Material- und Technikmix“

Einreichungen: 7. bis 11. September 2020 zwischen 9 und 19 Uhr

Ausstellung: Von 29. September bis 13. November 2020

Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Weitere Informationen unter www.vhs.at/kvh.

