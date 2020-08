VeChain schließt sich für die Bereitstellung fortschrittlicher Blockchain-Lösungen mit Grant Thornton Blockchain Cyprus zusammen

Singapur (ots/PRNewswire) - Grant Thornton Cyprus, eines der weltweit größten professionellen Dienstleistungsnetzwerke unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsmitgliedsunternehmen, schließt sich mit der global führenden unternehmensfreundlichen öffentlichen Blockchain VeChain zusammen.

Diese Partnerschaft verfolgt das Ziel, VeChains fortschrittliche Blockchain-Lösungen für verschiedene Industriebereiche innerhalb des Grant Thornton-Kundennetzwerks zu bündeln und einzusetzen. Bei den potenziellen Kunden handelt es sich um Schwergewichte ihrer jeweiligen Branchen, die sich unter anderem auf die Lebensmittel-, Pharma-, Logistik- und Automobilbranche erstrecken.

Vertrauen schaffen durch Blockchain-Technologie

Im September 2018 erweiterte Grant Thornton Cyprus seine Technologiedienste durch die Einführung des neuen Blockchain-Dienstleistungsbereichs. Diese Abteilung für Blockchain wurde gemeinsam mit Grant Thorntons globalem Netzwerk ins Leben gerufen und ist mittlerweile in über 135 Ländern zugänglich.

Die Sonderabteilung wird mit VeChains Technik- und Industriexperten zusammenarbeiten, um sowohl für nationale als auch internationale Grant Thornton-Kunden Blockchain-Dienste bereitstellen und implementieren zu können.

Die Gründung eines Sonderbereichs für blockchainbezogene Dienstleistungen zeigt deutlich, dass Grant Thornton Cyprus mit visionärer Denkfähigkeit und Weitsicht das Potential einer Blockchain-Technologie erkennt, die die Nutzung vetrauenswürdiger und invariabler Daten in der Geschäftswelt ermöglicht.

Industriebereiche wie unter anderem Lieferkettenmanagement, erneuerbare Energie, E-Commerce, Unterhaltung, Gesundheit und Finanzen werden von einer Blockchain-Adaption profitieren. Durch diese Partnerschaft kann VeChains industrieführende Blockchain-Technologie Grant Thornton Cyprus dabei unterstützen, seinen Kunden die bestmöglichen und zuverlässigsten Lösungen anzubieten.

Die Partnerschaft öffnet tausenden Unternehmen die Tür zur Adaption von Blockchain

Mit starken internen Entwicklungskapazitäten in Verbindung mit der professionellen Anleitung von Strategiepartnern wie PwC und DNV GL konnte VeChain bereits mit zahlreichen führenden Unternehmen verschiedener Industriebereiche Kooperationen eingehen und die kontinuierliche Optimierung und Implementierung einer seiner One-Stop-BaaS-Datenplattform, VeChain ToolChainTM, fortsetzen.

Sunny Lu, Mitgründer und CEO von VeChain, kommentiert: "Die Pandemie ist eine unmittelbar bevorstehende Umstrukturierung der globalen Wirtschaftsordnung, die die Dringlichkeit einer beschleunigten Digitalisierung unterstreicht und den Bedarf an digitalen Lösungen in der post-pandemischen Ära erhöht. Wir sind bestrebt, mit unserem Partner Grant Thornton Blockchain Cyprus weitere Geschäftsszenarien zu erkunden und sind gespannt auf das, was sich aus dieser Partnerschaft ergeben wird."

VeChain ToolChainTM konnte mittels VeChains umfangreicher Erfahrung in Bezug auf den Einsatz von Blockchain-Technologie in realen Business-Szenarien entwickelt werden und wurde zu einem marktreifen Standard-Werkzeug für die Integration und Adaption von Blockchain. VeChain ToolChainTMs robuste Infrastruktur wird Grant Thornton Blockchain Cyprus auf tragfähige, sichere und wirksame Weise Unterstützung bieten.

Durch die Zusammenführung von Grant Thorntons professionellen Beratungskapazitäten und VeChains marktführender Blockchain-Technologie wird die Partnerschaft tausenden Unternehmen, die durch die Implementierung dieser Technologie eine völlig neue Welt an Möglichkeiten entdecken möchten, die Türen öffnen.

Alexis Nicolaou, Direktor des Bereiches Distributed Ledger Technologie bei Grant Thornton Cyprus, erklärte: "Da das Inkrafttreten der Gesetzgebung zur Blockchain-Technologie in Zypern unmittelbar bevorsteht, investiert Grant Thornton Cyprus in Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche, um den Anforderungen seines Kundenstamms und anderer lokaler und ausländischer Unternehmen nachkommen zu können. Das umfangreiche Anwendungsangebot, das VeChain ToolChainTM bietet, wird uns dabei unterstützen, uns dieser Bedürfnisse so wirksam und effizient wie möglich anzunehmen."

Informationen zu VeChain

VeChain wurde 2015 gegründet und ist eine führende, unternehmensfreundliche, öffentliche Blockchain-Plattform, die danach strebt, Blockchain-Technologie mit der Praxis zu verknüpfen. Zu diesem Zweck erhalten Unternehmen passende Blockchain-Lösungen für ihren geschäftlichen Bedarf und es wird eine verlässliche und dezentrale Business-Ökosystem-Plattform errichtet, die unternehmerischen Wert schöpft. Mit der VeChain ToolChain(TM), eine One-Stop-BaaS-Datenplattform, wird VeChain weiterhin für die umfassende Anwendung der Blockchain-Technologie werben und Enterprise-Kunden beim digitalen Wandel zur Seite stehen, um so die langfristige Vision der Förderung einer Realwirtschaft umzusetzen.

VeChain gilt als bahnbrechend im Bereich geschäftlicher Anwendungen in der Praxis und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Beijing, Paris, Amerika, Italien und San Francisco. Umfassende, unabhängige Entwicklungskapazitäten und die professionelle Compliance-Beratung unserer strategischen Partner PwC (eine der vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsfirmen) und DNV GL (eine führende globale Gesellschaft für Schätzung and Zertifizierung) haben VeChain zu Partnerschaften mit zahlreichen führenden Unternehmen unterschiedlichster Branchen verholfen, darunter Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G und ASI. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.vechain.com.

Informationen zu Grant Thornton Cyprus

Grant Thornton Cyprus ist einer der alteingesessensten Wirtschaftsprüfungskonzerne der Insel. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und 1982 zu einem Mitglied von Grant Thornton International ernannt. Das Angebot bietet einem Kundenstamm, der öffentliche und multinationale Unternehmen sowie Regierungseinrichtungen und Privatkonzerne über zahlreiche Wirtschaftszweige hinweg umfasst, umfangreiche Bestätigungsleistungen, Steuerdienste, Sonderprüfungen sowie unternehmensfördernde Dienstleistungen. Als Mitgliedsunternehmen von Grant Thornton International ist es uns möglich, das Wissen und die Erfahrungswerte unseres lokalen Marktplatzes mit den Technologien, Vorgehensweisen und Fachressourcen eines professionellen Dienstleistungsunternehmens an der Spitze der Wirtschaftsprüfungsbranche zu vereinen.

Im September 2018 erweiterte Grant Thornton (Zypern) seine Technologiedienste durch die Einführung eines neuen Dienstleistungsbereichs. Die Abteilung für Distributed Ledger Technologie (oder Blockchain) bietet seit einiger Zeit Beratungsdienste, die mit der Implementierung von DLT-Technologien für lokale und ausländische Unternehmen in Zusammenhang stehen.

Gemeinsam mit Grant Thorntons globalem Netzwerk, das über Niederlassungen in 135 Ländern verfügt und erhebliche Investitionen in diesem Bereich getätigt hat, bietet das Team integrierte Lösungen wie Realisierbarkeitsberichte, Wirksamkeitsnachweise, technische Konzeption, Architektur sowie die Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter https://www.grantthornton.com.cy/services/distributed-ledger-technologies/

Foto - ht tps://mma.prnewswire.com/media/1229764/VeChain_and_Grant_Thornton.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_ Logo.jpg

