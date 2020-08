Gewerbequartier TwentyOne: OTTO Immobilien vermarktet exklusiv 86.000 m² Flächen

Alleinauftrag für OTTO Immobilien zur Vermarktung von Central – und Innovation Hub des Gewerbequartiers TwentyOne von Bondi Consult

Wien (OTS) - OTTO Immobilien erhielt von Bondi Consult den Alleinauftrag zur Vermarktung von knapp 86.000 m² Flächen des Central - und Innovation Hubs im neuen Gewerbequartier TwentyOne im 21. Wiener Gemeindebezirk. Das Projekt in der Siemensstraße ist mit einer Grundfläche von 50.000 m² eine der letzten großen zusammenhängenden Industrie- und Gewerbeareale Wiens. Die beiden Hubs sollen in mehreren Bauphasen bis Ende 2022 bzw. Mitte 2023 fertiggestellt sein.

Moderne Büros für den neuen innovativen Business-Standort Wiens



„Wir sind stolz auf das Vertrauen eines namhaften und erfahrenen Projektentwicklers wie Dr. Anton Bondi de Antoni . Die beiden von uns vermarkteten Bauteile „Innovation Hub“ und „Central Hub“ werden mit ihren modernen Flächen vorwiegend für Büro, aber auch Labor, Logistik und Retail maßgeblich zur Bereicherung dieses neuen innovativen Business-Standortes in Wien beitragen“, betont Patrick Homm MA, Leiter der gewerblichen Immobilienvermarktung bei OTTO Immobilien. Das Projekt biete aufgrund seines innovativen Umfeldes den künftigen Mietern in den nächsten Jahren viele interessante Potenziale, so Homm.

Dominik Erne, BSc von Bondi Consult und kaufmännischer Leiter vom Projekt TwentyOne über die Entscheidung: „Mit OTTO Immobilien haben wir uns für einen renommierten Partner mit internationalem Netzwerk entschieden. Insbesondere beeindruckt hat uns das enorme Engagement des motivierten Teams!“

ÖGNI-Gold und beste Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz

TwentyOne besteht aus insgesamt sechs Hubs: Innovation-, Service-, Central-, Student-, Office- und Hotel Hub., wobei der Service Hub bereits verwertet wurde. Im Juni 2020 wurde das neue Gewerbequartier von ÖGNI als erstes Projekt mit dem Zertifikat GOLD für „Business Quartiere Version 2020“ ausgezeichnet.

Die Liegenschaft befindet sich rund 2,5 Kilometer nordöstlich des Bezirkszentrums Floridsdorf in unmittelbarer Nähe zum neu errichteten Krankenhaus Wien-Nord und besticht durch eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Direkt angrenzend liegt der Bahnhof Siemensstraße, der sowohl von der S-Bahn, als auch von REX, Regionalzügen und Autobuslinien angefahren wird. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem die A22 Donauuferautobahn, der Knoten Floridsdorf, die Nordbrücke sowie die Auffahrt zur S2. Durch die Nähe zum Krankenhaus Nord ebenso wie zur Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie namhaften Unter-nehmen wie dem Austrian Institute of Technology (AIT), RailTecArsenal, A1, ATOS, Center Vienna, TechBase, Trescal oder auch Biomedica erwarten sich die Entwickler positive Synergieeffekte.

www.twentyone.immo www.bondiconsult.com www.otto.at



