FPÖ – Schnedlitz: Bundesregierung hat sechs Monate an Krisenerfahrung vergeudet

Das Trio-Infernale hört nicht auf, Verwirrung zu stiften

Wien (OTS) - „Während die eine Seite einen Fleckerlteppich an Reisewarnungen präsentiert, droht die andere Seite mit Strafen und Konsequenzen. Ja, weiß denn diese Regierung nicht, was sie hier gerade anrichtet? Es werden Urlauber, die aus vielen Ländern mit vielen sicheren Gebieten, mit jenen über einen Kamm geschoren, welche aus echten ‚Hotspots‘ zurückkehren“, sagte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnelditz in einer ersten Reaktion auf eine Pressekonferenz des Trio-Infernale Kurz, Anschober und Nehammer.

„Das Chaos und die Allmachtsfantasien der ÖVP mit dem Vasallen Grüne werden immer sicht- und fühlbarer. Es werden keine Lösungen, sondern nur Restriktionen und Konsequenzen verlautbart. Es wurden sechs Monate an Krise vergeudet, ohne etwas daraus gelernt zu haben. Jede Pressekonferenz kündigt nur an, so auch heute. Es werden Gratistestungen für Balearen-Rückkehrer versprochen, genauere Details gäbe es aber erst am Mittwoch – warum verkündet man denn nicht gleich erst morgen, was beschlossen wurde und durchgeführt wird?“, musste sich der FPÖ-Generalsekretär angesichts der angestifteten Verwirrung fragen.

