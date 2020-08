"Thru" ermöglicht es Gästen, über ihr eigenes Mobiltelefon in Hotels einzuchecken

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - - weltweit erste kontaktlose, cloudbasierte End-to-End-Lösung zum Einchecken von DigiValet

DigiValet, die Architekten der innovativen gästeorientierten Technologie für alle Luxushotels, bringen Thru auf den Markt, eine cloudbasierte End-to-End-Lösung, mit der Hotelgäste ihren gesamten Eincheck-Prozess mühelos von ihrem eigenen persönlichen Gerät aus durchführen können, ohne eine App oder Software herunterladen zu müssen. Durch die Ermöglichung des Eincheckens aus der Ferne, von überall auf der Welt, eliminiert Thru alle herkömmlichen Berührungspunkte, denen Gäste und Hotelmitarbeiter sonst ausgesetzt wären. Thru ist bemerkenswert einfach zu bedienen.

Thru stellt sicher, dass sich keine langen Warteschlangen mehr an der Hotelrezeption bilden und kein physischer Austausch von Personalausweisen, Formularen und Kreditkarten mehr stattfindet, was ein nahtloses und sicheres Erlebnis in nur vier Schritten ermöglicht.

48 Stunden vor dem geplanten Einchecken eines Gastes sendet Thru eine SMS, mit der es die Gäste einlädt, diesen Service zu nutzen. Wenn sie auf den Link klicken, werden die Gäste aufgefordert, ihre Personalausweise einzuscannen, die Thru nutzt, um automatisch die Felder der Anmeldekarte auszufüllen. Der Gast kann dann alle Details einsehen, digital unterzeichnen und sogar den vorautorisierten Betrag auf sichere Weise mit seiner bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen. Ein Bestätigungscode bestätigt den Abschluss des Prozesses. Bei der Ankunft müssen die Gäste nur noch diesen Code vorzeigen und ihre desinfizierten Schlüssel abholen und können sich dann in ihre Zimmer begeben.

Thru unterstützt nicht nur die Gäste, sondern auch die Hotels, indem es ihnen hilft, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern, die Personalkosten zu senken und zu verhindern, dass Lobbys und Rezeptionen während der Haupt-Eincheck-und-Auscheck-Zeiten überfüllt werden. Der mehrsprachige Support von Thru stellt sicher, dass Sprache keine Barriere mehr für moderne Reisende darstellt.

Rahul Salgia, Gründer und CEO von DigiValet, kommentierte die Einführung wie folgt: "Thru ist so ausgelegt, dass es eine schnelle Annahme und nahtlose Implementierung ermöglicht. Es kann in jedem Hotel innerhalb von nur einem Tag mithilfe eines vollständig online durchgeführten Anmeldeverfahrens implementiert werden. Hotels brauchen keine zusätzliche Hardware oder Software zu kaufen. Darüber hinaus gibt es für Thru absolut keine Aufnahmegebühr oder irgendwelche exorbitanten Geldauslagen. Das Modell von Thru, bei dem für jedes Einchecken eine kleine Gebühr abgebucht wird, sorgt in der Tat dafür, dass der Service sich selbst bezahlt."

Thru nutzt DigiValets Fachwissen bei der Bereitstellung erstklassiger Lösungen für das Gastgewerbe, um den umfangreichen Gastgewerbemarkt mit wertvollen Technologien auszustatten, die bereits in der Vergangenheit einige der renommiertesten Namen der Welt bedient haben.

Über das Unternehmen:

DigiValet wurde 2009 gegründet und hat das Zimmererlebnis für Hotelgäste für immer revolutioniert. Heute ist DigiValet das weltweit führende Designunternehmen für das Gästeerlebnis und bekannt für seine intuitive Weisheit bei der Interaktion mit Gästen. Berühmte globale Hotels wie das Armani in Dubai und Mailand, Raffles in Singapur, Bvlgari Paris, Amanpuri Phuket, Aventura, Orlando - USA und das W Hotel in London, erkennen einstimmig an, dass DigiValet einen Erlebnismaßstab setzt, als zuverlässiger Innovator und Vorreiter im Bereich der Technologie für das Gastgewerbe. DigiValet verfügt über ein diversifiziertes Portfolio und bietet Lösungen für das Gastgewerbe, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen und betreutes Wohnen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Indien und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, in Singapur, den VAE und in Australien präsent.

