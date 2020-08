ZTE bringt am 1. September 2020 das weltweit erste 5G-Smartphone mit Under-Display-Kamera auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation ist ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet. Wie das Unternehmen gestern bekannt gab, wird ZTE sein neues Smartphone Axon 20 5G am 1. September 2020 in China auf den Markt bringen. Das Gerät wird das weltweit erste in Massenproduktion hergestellte 5G-Smartphone mit einer unter dem Display verbauten Kamera sein. Mit der Entwicklung eines Smartphones mit einem echten vollflächigen Bildschirmerlebnis setzt ZTE einen weiteren Meilenstein.

ZTE ist bestrebt, die Entwicklung innovativer Technologien zu beschleunigen, und verfolgt das Ziel, den Verbrauchern kontinuierlich neue und einzigartige Benutzererfahrungen zu bieten. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Innovationen auf dem Gebiet der Smartphone-Displays hervorgebracht, darunter das weltweit erste druckempfindliche Display, das weltweit erste 3D-Display, das eine 3D-Ansicht ohne zusätzliche Hilfsmittel ermöglicht, sowie das weltweit erste faltbare Dual-Screen-Smartphone.

Mit dem Launch des ZTE Axon 10 Pro 5G in China, den nordischen Ländern und im Nahen Osten, übernahm ZTE 2019 bereits eine führende Rolle bei der Einführung des ersten kommerziellen 5G-Smartphones. Das Gerät verfügt über ein kompaktes, einzigartig gewölbtes Display, bei dem fortschrittliche Oncell-Metal Mesh- und COP Packaging-Technologien zum Einsatz kommen.

Die nächste Stufe in der Evolution der Smartphone-Displays

Auf ein Smartphone mit Under-Display-Kamera haben alle wichtigen Akteure der Branche hingearbeitet. Die Verbraucher konnten dabei die Evolution der Smartphone-Displayformen miterleben, die vom Notch-Display mit der Aussparung im Bildschirm über das Water-Drop-Notch-Display und das Pop-up Selfie-Kamera-Smartphone bis hin zum Hole-Punch-Display reichte.

Durch die Markteinführung des weltweit ersten 5G-Smartphones mit Under-Display-Kamera treibt ZTE die Entwicklung von Display-Technologien in der Smartphone-Industrie weiter voran und ermöglicht damit allen Verbrauchern eine revolutionäre Nutzererfahrung.

Über ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee "Value for Money" - Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis - ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit einem Großteil der größten Mobilfunkbetreiber der Welt und belegt seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze im WIPO-Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.

