Wien (OTS) - AVISO: Hacker/Bauer präsentieren FSW-Geschäftsbericht an neuem Schul-Standort

Der Fonds Soziales Wien (FSW) sorgt seit mehr als 15 Jahren dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung sowie Grundversorgung für Flüchtlinge.

Im Jahr 2019 hat der FSW Leistungen für 112.300 Kundinnen und Kunden organisiert, finanziert und weiterentwickelt.

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Anita Bauer, Geschäftsführerin des FSW, präsentieren den Geschäftsbericht 2019.

Der Medientermin findet am neuen Standort der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des AWZ Soziales Wien in der Erdbergstraße statt. Der FSW setzt neben der Weiterentwicklung von Angeboten auch auf den Ausbau von Ausbildungsplätzen, um die Zukunft der Pflege in Wien sicherzustellen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Präsentation des FSW-Geschäftsberichts 2019 und Einblick in den neuen Ausbildungsstandort für Gesundheits- und Krankenpflege

TeilnehmerInnen: Stadtrat Peter Hacker und FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer

Datum: 21.08.2020

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Ort: AWZ Soziales Wien GmbH - Schule für Gesundheits- und Krankenpflege

Adresse: Erdbergstraße 198 A-200, 1030 Wien

Aufgrund der COVID-Schutzmaßnahmen vor Ort ist die Anzahl der TeilnehmerInnen beschränkt. Wir bitten daher um Anmeldung unter presse@fsw.at.









