Acuva setzt mit der offiziellen Eröffnung des Acuva-Europabüros seine weltweite Expansion fort

Burnaby, British Columbia (ots/PRNewswire) - Das preisgekrönte kanadische "Cleantech"-Unternehmen expandiert mit seinen hochwertigen UV-LED-Desinfektionsprodukten nach Europa

Acuva Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich UV-LED-Desinfektionsprodukte, gibt die Eröffnung seines ersten Büros außerhalb Kanadas bekannt. Das preisgekrönte Cleantech-Unternehmen plant, seine innovativen Produkte über die Eröffnung eines europäischen Büros in Düsseldorf, Deutschland, auch im Ausland anzubieten.

Das neue Büro soll von Harald Maiweg geleitet werden, der als Managing Director fungieren wird. Harald Maiweg ist ein hoch erfahrener Vertriebsmanager, der im Aufbau neuer und profitabler High-Tech-Firmen in Bereichen wie Halbleiter, LEDs und UV-Photonik in den Vertriebskanälen des Desinfektionssegments nachweisliche Erfolge vorweisen kann.

"Ich bin von der Chance begeistert, für Acuva von Grund auf ein neues Flaggschiff-Büro aufzubauen", so Maiweg, der neue Managing Director von Acuva Europe. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zur Unterstützung der europäischen Wasserindustrie einzubringen und zu einem nahtlosen Übergang von den derzeitigen quecksilberbasierten Lösungen zu LED-basierten Desinfektionsbehandlungen beizutragen." Maiweg weiter: "Acuva ist ein schnell wachsendes disruptives Unternehmen im Bereich UV-LED-Desinfektionsprodukte für Wasser-, Luft- und Oberflächenanwendungen. Wir alle haben in letzter Zeit eine wichtige Lektion gelernt: wie wichtig eine gesunde Umwelt ist. Und Acuva bietet einzigartige, zertifizierte Lösungen an, um diesem Bedarf gerecht zu werden."

Darüber hinaus kündigt Acuva eine strategische Partnerschaft mit Light Progress an, einer italienischen Firma im Bereich UV-Keimtötungs-Technologie. "Acuvas weltweit führende Expertise im Bereich UV-LED-Desinfektionstechnologie und Light Progress' starke Präsenz und solide Basis in den italienischen Märkten werden für beide Unternehmen sowie für die europäischen Märkte und Kunden von enormem Vorteil sein", so Giulia Santi, CEO von Light Progress.

Diese Erweiterung wird es Acuvas Team ermöglichen, dem schnell wachsenden europäischen Markt verbesserten lokalen Support und ein insgesamt besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Acuva ist vor allem für seine UV-LED-Desinfektionstechnologie mit dem Namen "IntenseBeam" bekannt, die in all seinen Wasseranwendungen zum Einsatz kommt. In Reaktion auf das neuartige Coronavirus hat Acuva sein Expertenteam aus Wissenschaftlern und Ingenieuren für Forschung und Entwicklung aufgerufen, ein UV-LED-Desinfektions-Handgerät zu konzipieren und mit dessen Entwicklung zu beginnen - das Krankheitserreger in Echtzeit eliminieren kann. All diese technischen Innovationen haben dem Unternehmen in der Branche zu breiter Anerkennung verholfen; dazu zählt auch, dass es kürzlich von Frost & Sullivan mit dem "Global New Product Innovation Award" ausgezeichnet wurde.

Mit der neuen, größeren Präsenz des Unternehmens im EU-Markt hat der europäische Markt die Gelegenheit, die beispiellose Innovation, die Acuva zu bieten hat, aus erster Hand zu erleben.

Harald Maiweg, Managing Director, Acuva Europe, hmaiweg @ acuvatech.com. Weitere Informationen über Light Progress: Giulia Santi, CEO, Light Progress, giulia.santi @ lightprogress.it

