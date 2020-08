Fortsetzung der „WELTjournal“-Städteporträtserie: Andreas Pfeifer führt durch „Mein Mailand “

Am 19. August um 22.30 Uhr in ORF 2; im „WELTJOURNAL +“ porträtiert Mathilde Schwabeneder „Mein Malta“

Wien (OTS) - Washington, Mailand, Jerusalem – das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ setzt im Sommer seine erfolgreiche Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. seiner Reporterinnen und Reporter fort. Sie präsentieren „ihre Stadt“ auf die etwas andere Art und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Am Mittwoch, dem 19. August 2020, führt „ZIB“-Auslandschef Andreas Pfeifer um 22.30 Uhr in ORF 2 durch Italiens Modemetropole Mailand in der Lombardei, die gerade dabei ist, sich vom Corona-Schock zu erholen. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.00 Uhr ein von der früheren Italien-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder gestaltetes Porträt des kleinen Inselstaates Malta.

Am 26. August zeigt Israel-Korrespondent Tim Cupal Jerusalem, eine der faszinierendsten und umstrittensten Städte überhaupt, von Israelis und den Palästinensern gleichermaßen als Hauptstadt beansprucht.

WELTjournal: Mein Mailand – mit ZIB-Auslandschef Andreas Pfeifer

Mailand ist die führende Kultur- und Medienmetropole Italiens, Inbegriff der schillernden Welt der Mode und des Designs, pulsierende Großstadt der Finanzwelt und internationaler Messen. Der berühmte Mailänder Dom auf dem zentralen Hauptplatz, der Piazza del Duomo, ist eine der größten Kirchen der Welt und jedes Jahr Tourismus-Magnet für Millionen – doch heuer bleiben die Gäste aus. Monatelang lag die lombardische Hauptstadt im Mittelpunkt des italienischen Corona-Pandemiegeschehens – mit menschenleeren Straßen, heillos überfüllten Spitälern und dramatischen Opferzahlen. Noch immer steht die Stadt unter Schock, gleichzeitig aber entwickelt sie den Ehrgeiz, auch aus dieser Krise als Zentrum der Innovation, des Wirtschaftsaufschwungs und der Mode hervorzugehen. „ZIB“-Auslandschef Andreas Pfeifer reist für das „WELTjournal“ nach Mailand und trifft dort auch auf die Spuren älterer Krisen, die die Stadt während seiner Jahre als ORF-Italienkorrespondent heimgesucht haben. Auf „Tangentopoli“ – die Mutter aller Korruptionsskandale, die in den 1990er Jahren das politische System sprengte und dem nachhaltigen Aufstieg des Medienzaren Silvio Berlusconi den Weg ebnete. Mailand wird seither nicht mehr wie ehemals die „moralische Hauptstadt“ Italiens genannt. Aber den Rang der weltläufigsten Metropole Italiens kann es behaupten.

WELTjournal +: Mein Malta – mit der früheren Italien-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder

Der kleine EU-Staat Malta im Mittelmeer an der Schnittstelle zwischen Europa und Afrika ist einer der am dichtest besiedelten Staaten der Welt. Die engen Straßen, die imposanten Mauern, der tiefe Festungsgraben und die umliegenden Forts aus Kreuzritterzeiten prägen bis heute das Stadtbild. In den vergangenen Jahren geriet Malta jedoch wegen massiver Korruptionsvorwürfe und wegen des Mordes an der Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia in die Schlagzeilen. Die frühere ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder, für Italien, den Vatikan und Malta zuständig, berichtete während des maltesischen EU-Vorsitzes 2017 viel aus Malta. In ihrem Porträt des kleinen Inselstaates zeigt sie die jahrtausendealte Kultur ebenso wie das Leben der Reichen und Schönen auf Malta, die sich im Polo-Club treffen, bei dem auch schon Prinz Charles spielte. Sie besucht den neunten Marquis de Piro, einen Malteserritter, der sie durch das Palais Casa Rocca Piccola führt, seinen Familiensitz aus dem 16. Jahrhundert. Sie trifft junge Studierende an einem der zahlreichen Englisch-Institute der Mittelmeerinsel, die immer noch Mitglied des Commonwealth ist und deswegen Linksverkehr hat. Und sie berichtet über den Streit um Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten, die mit Malta die EU erreichen.

