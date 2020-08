Bis zu 1,034 Millionen sahen siebente Ausgabe der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Folge acht am 24. August in ORF 2

Wien (OTS) - Einen Topwert kann auch die siebente Ausgabe der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin vorweisen: Bis zu 1,034 Millionen Zuseherinnen und Zuseher wollten sich gestern, am Montag, dem 17. August 2020, die jüngste Folge der aktuellen Staffel nicht entgehen lassen. Damit knackte das Erfolgsformat in der Spitze erneut die Reichweiten-Million. Im Durchschnitt waren 973.000, bei einem Marktanteil von 34 Prozent, bei der Liebesglücksuche der sechs Singles mit dabei.

Die nächsten „Liebesg’schichten und Heiratsachen“ mit weiteren sechs Porträts partnersuchender Singles stehen am Montag, dem 24. August, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand verfügbar. Dakapos sind sonntags um 11.05 Uhr in ORF 2 bzw. samstags um 12.15 Uhr in 3sat zu sehen. Bis 31. August porträtiert die Reihe in insgesamt neun Episoden 54 partnersuchende Damen und Herren aus ganz Österreich. Das Finale mit den Erfolgsgeschichten des Sommers gibt es am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Die 24. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV.

