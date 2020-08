Stöger: AUA zeigt Notwendigkeit eines Boniverbots

Finanzminister Blümel lässt Steuerzahler auf Kosten sitzen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Infrastruktursprecher Alois Stöger zeigt sich am Dienstag empört über die Boni-Auszahlungen der AUA: „So einen inkompetenten Finanzminister wie Blümel habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Wie können Sie zulassen, dass ein Betrieb der auf hunderte Millionen an Staatshilfen angewiesen ist, diese seinen Führungskräften, die diese Situation letztlich zu verantworten haben, ausbezahlt? Da reibt man sich in den Vorstandsetagen wieder die Hände. Die ÖVP zeigt hier allen Großfirmenbesitzern, dass sich diese ruhig zurücklehnen können. Wenn ihre Betriebe krachen gehen, dann verdienen sie auch noch daran.“****

MitarbeiterInnen der AUA sind seit Monaten in Kurzarbeit, ihr Gehalt wird von Steuergeldern subventioniert, Ticketrückerstattungen werden über die Sanierungsmillionen bezahlt. Trotzdem nutzt der Konzern jetzt ein Schlupfloch, das von ÖVP und Grünen bewusst offengelassen wurde: Es gibt zwar ein Dividendenverbot für Betriebe die auf Staatskosten leben, jedoch kein Boniverbot. Stöger: „Es gab einen Entschließungsantrag der SPÖ der genau das hätte verhindern sollen, ÖVP und Grüne haben sich wieder dagegengestellt. Gewinne privatisieren, SteuerzahlerInnen auf den Kosten sitzen lassen, das kann die ÖVP.“ (Schluss) up/sd

