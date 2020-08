sehen!wutscher zum 5. Mal in Folge Nr. 1 in Österreich!

sehen!wutscher bricht alle Rekorde. Zum fünften Mal in Folge wurde der Fachoptiker zum österreichischen Service-Champion gekürt - und das über alle Branchen hinweg.

Graz (OTS) -

Zum 5. Mal in Folge Service-Champion

Nach 2016, 2017, 2018 und 2019, wurde sehen!wutscher auch 2020 von über 107.000 Personen zum österreichischen Service-Champion gewählt. sehen!wutscher ist damit nicht nur in der Optiker-Branche die klare Nr. 1, sondern sicherte sich auch über alle Branchen - und somit vor über 407 Unternehmen - den besten Stockerlplatz.

„Das ist ein Wahnsinns-Ergebnis. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre großartige Leistung”, so Fritz Wutscher, Inhaber und Optikermeister sichtlich stolz.

Alexandra Wutscher, Mitglied der Geschäftsführung und Personal-Verantwortliche bei sehen!wutscher ergänzt strahlend: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor Nr. 1. Schön, dass das von so vielen Kundinnen und Kunden bestätigt wird.”

Über die Studie

In der wissenschaftlichen Studie, die gemeinsam von der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der renommierten Analysegesellschaft ServiceValue GmbH durchgeführt wurde, bewerteten Kundinnen und Kunden 408 Unternehmen nach ihrem erlebten Service. Gesamt wurden beim größten Service-Ranking Österreichs 107.000 Personen befragt. Nähere Details zur Studie: https://bit.ly/servicechampion2020

Trotz Corona-Krise auf starkem Expansionskurs

sehen!wutscher setzt 2020 ein starkes Zeichen in Sachen Expansion. Seit März hat das Unternehmen österreichweit neun neue Filialen eröffnet. Mittlerweile hat das Unternehmen über 70 Standorte in ganz Österreich. „Die nächsten Expansionsschritte stehen schon in den Startlöchern”, so Fritz Wutscher.

Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Fachoptiker sehen!wutscher betreibt 70 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und bestes Aussehen. Mit Fritz Wutscher jr. und Alexandra Wutscher ist bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Heimo Eisner, M.A.

Mariatrosterstraße 231a

8044 Graz

+43 664 8496596

heimo.eisner @ wutscher.com