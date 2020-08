ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Salzburg-Themenabend u. a. mit „Land der Berge“-Premiere „Vom Watzmann ins Salzburger Land“

Außerdem: „Wilsberg: Die Bielefeld-Verschwörung“ und tagsüber Weck-Schwerpunkt mit dreimal „Wenn der Vater mit dem Sohne“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 19. August 2020, im Hauptabend auf Entdeckungstour durch Salzburgs Bergwelten und zeigt u. a. die „Land der Berge“-Premiere „Vom Watzmann ins Salzburger Land“. Bereits um 8.00 Uhr überträgt ORF III den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“. Ab 16.10 Uhr setzt ORF III außerdem den Geburtstagsreigen zum 90. von Peter Weck fort und zeigt wieder drei Folgen von „Wenn der Vater mit dem Sohne“.

Den ORF III-Hauptabend eröffnet die „Heimat Österreich“-Doku „Landleben in Filzmoos“ (20.15 Uhr). Anschließend um 21.05 Uhr präsentiert „Land der Berge“ die Neuproduktion „Vom Watzmann ins Salzburger Land“ von Christian Papke. Die Watzmann-Überschreitung entlang der vielen Gipfel gehört neben der legendären Watzmann-Ostwand zu den großen hochalpinen Herausforderungen in den Berchtesgadener Alpen, die sich zwischen Bayern und Salzburg erheben. Wer es vom Hocheck aus über den ganzen langen ausgesetzten Grat bis zur Südspitze geschafft hat, darf sich mit Fug und Recht zur bergsteigerischen Elite zählen. Weiter unten am schillernden Königssee findet ein einzigartiger Almabtrieb statt. Da der Zugang zur Saletalm und der Fischunkelalm recht beschwerlich ist, nehmen die Kühe auf Booten gleich den direkten Weg über den See. Die Stadt Bad Reichenhall mit ihrer ausgezeichneten Luft lockt außerdem seit mehr als 150 Jahren Kurgäste aus nah und fern an. Danach folgt die „Land der Berge“-Doku „Hochkönigs Wanderreich – Durch wilde Wasser und bunte Erze“ (21.55 Uhr). Der Mittwochabend schließt mit der „Wilsberg“-Folge „Die Bielefeld-Verschwörung“ (22.45 Uhr).

