Waldviertelbahn: Acht neue Sicherungsanlagen bei Eisenbahnkreuzungen

LR Schleritzko: Mehr Sicherheit für Fahrgäste und alle anderen Verkehrsteilnehmer

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr Schutz für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollen acht neue Sicherungsanlagen bei Eisenbahnkreuzungen entlang der Waldviertelbahn bringen, die in den vergangenen Monaten errichtet wurden. „Sicherheit hat für uns in Niederösterreich oberste Priorität. Einerseits für unsere Fahrgäste, andererseits auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Wir haben deshalb im Rahmen eines umfangreichen Sicherheitspakets in Kooperation mit sechs Waldviertler Gemeinden die Modernisierung der Sicherungsanlagen bei acht Eisenbahnkreuzungen entlang der Bahnstrecke realisiert“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die acht Eisenbahnkreuzungen befinden sich in den Gemeindegebieten von Litschau, Brand-Nagelberg, Großdietmanns, Unserfrau-Altweitra, Weitra und Bad Großpertholz und wurden jeweils mit einer technischen Sicherung in Form einer Lichtzeichenanlage ausgestattet. Bisher war die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen mittels Stopptafeln, Andreaskreuzen und Pfeifsignalen erfolgt.

Gemeinsam im Sinne der Sicherheit. „Wenn Schiene und Straße einander kreuzen, braucht es ein hohes Maß an Sicherheit und Verantwortung aller Verkehrsteilnehmer. Sieben der acht Eisenbahnkreuzungen kreuzen eine Landesstraße. Die Realisierung der Sicherungsanlagen erfolgte daher in bewährter enger Abstimmung mit dem NÖ Straßendienst“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

