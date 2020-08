Neu bei MANZ: "Corona: Protokoll eines Blindflugs" von Zukunftsforscher Peter Zellmann

Wien (OTS/MANZ) - Österreich hat sich während der Corona-Pandemie früh durch ein entschlossenes Krisenmanagement hervorgetan und damit die befürchtete Katastrophe – die Überschreitung der Intensivbettenkapazitäten –abgewendet. Mit teils drastischen Einschränkungen der Grundrechte, die von der Bevölkerung die längste Zeit akzeptiert wurden. Die meisten Medien trugen diese Strategie in seltener Einmütigkeit mit.

Doch es regt sich auch Kritik: Was, wenn manche Maßnahmen doch überzogen waren? Was, wenn die epidemiebedingten Beschränkungen in Zukunft eher zur Regel als zur Ausnahme werden? Steuern wir auf eine Expertokratie zu oder stecken wir schon mitten drin? Wurden die Folgen für die Wirtschaft, aber auch für die Zivilgesellschaft ausreichend bedacht?

Der bekannte Sozialwissenschaftler und Zukunftsforscher Peter Zellmann („Die Zukunftsgesellschaft“, „Die Urlaubsrepublik“) hat während der Pandemie ein Protokoll geführt (und tut es bis heute), dessen Zwischenstand er nun vorlegt. Ein eindringliches Plädoyer für ein kritisches staatsbürgerliches Bewusstsein, für Wachsamkeit in der Ausnahmesituation, für Offenheit und Selbstverantwortung.

Der Autor

Prof. Mag. Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien, ist „einer der profiliertesten Theoretiker des neuen Dienstleistungs- und Wissenszeitalters“ (Die Presse). Bei MANZ erschienen u.a. „Die Zukunftsgesellschaft“, „Die Urlaubsrepublik“ und „Du hast fünf Leben!“.

Das Buch

Peter Zellmann: Corona: Protokoll eines Blindflug. Mit einem Navi für die Zukunft. MANZ 2020. 228 Seiten. Br. EUR 19,00. ISBN 978-3-214-18639-5

