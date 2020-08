Lehner: Kassen zuständig für Krankschreibung per Telefon

Wien (OTS) - „Die einzelnen Kassen und ihre Selbstverwaltung entscheiden über die Krankschreibung per Telefon“, stellt Peter Lehner, SVS-Obmann und Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger klar und ergänzt: „Dies war klar eine Maßnahme für den Lockdown und die erste Corona-Akutphase. Heute sind die Arztpraxen auf die aktuelle Situation eingestellt, die Ordinationen sind für die Patienten sicher. Corona-Verdachtsfälle melden sich weiterhin über die Hotline 1450 und gehen nicht zu ihrem Hausarzt.“

„Krankschreibungen bedürfen generell einer Untersuchung. Es braucht dazu die Expertise und die Begutachtung eines Mediziners. Sie sind kein ärztliches Beratungsgespräch, das man via Telefon erledigen kann. Die Krankschreibung per Telefon soll nur in speziellen Notsituationen wie in der Lockdown-Phase eingesetzt werden“, erläutert Lehner.

