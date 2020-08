Oö. Volksblat: "Neue Normalität" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 18. August 2020

Linz (OTS) - Die neue Normalität, verursacht durch das Coronavirus, bringt ab Herbst auch in den Klassenzimmern neue Regeln. Und selbstverständlich werden jetzt Beispiele gesucht (und auch gefunden), bei denen das vorgestellte Konzept unzureichend erscheint. Soll man im Winter bei Minusgraden alle 20 Minuten wirklich lüften – für Kritiker ist spätestens dadurch der Husten garantiert. Und laut Ärztekammerpräsident kann man älteren Schülern durchaus zutrauen, auch im Unterricht eine Maske zu tragen – aber dann würde wohl schnell der Ruf nach einer zusätzlichen Maskenpause laut. Und für Skeptiker wird die Schulautonomie überstrapaziert, wenn Schüler ab 15 bei „Orange“ in einer Schule auf Distanz und in einer anderen in der Klasse unterrichtet werden. Auch lässt es sich trefflich streiten, wie man wann wen testen sollte.

Ja, Probleme sind vorprogrammiert. Aber das hängt nicht mit den neuen Regeln, sondern mit der völlig neuartigen Corona-Situation zusammen. Doch gerade die Schule sollte ein lernendes System sein und flexibel genug, um Adaptierungen zuzulassen. Die Zielvorgabe ist in Stein gemeißelt: Das Lernen soll optimiert und das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Die Wege dahin sind hingegen nur bedingt klar und es gilt noch immer, auf Sicht zu fahren.

