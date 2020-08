Unwetter hinterlassen im Süden erneut eine Spur der Verwüstung

Burgenland, Kärnten, Steiermark: 2,5 Mio. Euro Gesamtschaden in der Landwirtschaft

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 17. August 2020): Der Süden Österreichs wurde seit dem Wochenende - mit Schwerpunkt heute am späten Nachmittag - durch Unwetter erneut stark getroffen. Starkregen mit oftmals großflächiger Überschwemmung und Hagel schädigten vielerorts zum wiederholten Male landwirtschaftliche Flächen: „Aufgrund massiver Unwetterzellen im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark wurden auf einer Agrarfläche von rund 7.000 Hektar Wein-, Obst- bzw. Gemüsekulturen, Acker- und Grünlandflächen verwüstet. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung muss mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 2,5 Millionen Euro gerechnet werden. Die Sachverständigen sind mittlerweile im Dauereinsatz, eine rasche Abwicklung der Schadensfälle hat jetzt höchste Priorität“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung.

Schadensüberblick im Detail:

Betroffene Bezirke: Burgenland: Oberwart, Güssing Kärnten: Sankt Veit an der Glan, Klagenfurt-Land Steiermark: Murtal, Leoben, Südoststeiermark, Graz-Umgebung, Leibnitz, Weiz



Betroffene Kulturen: Mais, Soja, Kürbis, Wein, Obst, Gemüse, Grünland



Betroffene Agrarfläche/Schaden in der Landwirtschaft Burgenland: 1.000 Hektar, 900.000 Euro Kärnten: 3.000 Hektar, 600.000 Euro Steiermark: 3.000 Hektar, 1 Million Euro



