Neue Volkspartei Hernals: Abschaffung von Allee und Parkstreifen in Dornbach keine Option

Keine Husch-Pfusch-Lösung von SPÖ und BV-Pfeffer kurz vor der Wahl

Wien (OTS) - „Wir finden es unglaublich, dass Bezirksvorsteherin Pfeffer nun kurz vor der Wien Wahl mit dem komplexen Projekt rund um die Schließung des Radwegenetzes in Hernals vorprescht und eine Lösung erzwingen möchte“, so VP-Bezirksparteiobmann Klaus Heintzinger. Eine laut BV Pfeffer mögliche Variante sei die Abschaffung der Allee von 80 Bäumen sowie dem Parkstreifen mit 150 Parkplätzen: „Das ist für uns jedoch keine Option“, so Heintzinger weiter. In der Bezirksentwicklungskommission sei dieses Thema bereits seit Längerem von allen Parteien behandelt und diskutiert worden. Zuletzt wurde das Thema jedoch ruhend gestellt, bis der große Wohnbau am Areal des göttlichen Heilands fertig gestellt ist - damit sinnvoller Weise gleich ein Gesamtkonzept für das gesamte Gebiet erarbeitet werden kann. Dabei sollten bspw. Verkehrsprobleme in Neuwaldegg, wie die Intervalleinhaltungen der Straßenbahnlinie 43, das Schulwegchaos bei den Neuwaldegger Bildungseinrichtungen sowie die Kreuzungsentschärfungen gleich im Gesamtkonzept mitbehandelt werden.

„Dieser Alleingang der Bezirksvorsteherin zeigt, dass kein Interesse an nachhaltigen Lösungen im Bezirk besteht. Wir sind für eine Husch-Pfusch-Lösung nicht zu haben! Die Anrainerinnen und Anrainer haben ein Recht darauf, dass über dieses Thema ernsthaft diskutiert wird und alle Seiten miteinfließen“, so Heintzinger abschließend.

