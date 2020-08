Toto: Fünffachjackpot – 125.000 Euro für nächsten Dreizehner

Solo-Zwölfer mit rund 7.000 Euro im Burgenland

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie beim Dreizehner geht in eine weitere Runde. Am Wochenende ist es bereits zum fünften Mal in Folge niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen, und damit steht in der nächsten Runde bereits ein Fünffachjackpot auf dem Programm. Dabei wird es um etwa 125.000 Euro gehen.

Ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland darf sich über den einzigen Zwölfer der Runde freuen. Dieser Sologewinn bringt ihm rund 7.000 Euro. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 8, rechnete also nicht mit dem Remis zwischen Hammarby und Elfsborg.

Und in der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, da niemand alle fünf Ergebnisse richtig vorhersagen konnte. Und da es diesmal auch keine vier richtigen Ergebnisse gab, heißt es im zweiten Rang ebenfalls Jackpot.

Annahmeschluss für die Toto Runde 34A ist am Dienstag um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 33B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 112.904,58 – 125.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 6.968,40 7 Elfer zu je EUR 221,20 35 Zehner zu je EUR 88,40 193 5er Bonus zu je EUR 6,60

Der richtige Tipp: 1 X 2 1 2 / 2 X X X X X 1 2 2 2 X 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 16.057,20 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 475,58 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 66,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.029,73

Torwette-Resultate: 2:1 +:+ 2:+ 2:1 1:2

