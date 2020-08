VP-Mahrer erfreut über polizeiliches Einsatzzentrum in Wien

Zukunftsorientierte Polizeiausbildung für die Sicherheit in Wien

Wien (OTS) - Anlässlich der heute stattfindenden Grundsteinlegung des Einsatzzentrums Süßenbrunn betont der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei Wien, Karl Mahrer, die Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Polizeiausbildung. Damit wird die Umsetzung des österreichweit einheitlichen Einsatztrainings-Konzepts für die Polizei auch in Wien realisiert: „Die beste Ausbildung in einer zeitgemäßen Ausbildungsstätte ist eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Polizeiarbeit und somit ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit in unserer Stadt“, so Mahrer weiter.

Ziel des neuen Einsatzzentrums sei, die Übungsbereiche „Einsatztechnik“ und „Einsatztaktik“ sowie Schießtraining geblockt an einer Örtlichkeit abzuwickeln. Die Konzeption des 8.000 m2 großen Areals ermöglicht Übungsszenarien in vielen Varianten, sei witterungsunabhängig und das Training könne lärmreduziert stattfinden.

Abschließend bedankt sich der Sicherheitssprecher bei Finanzminister Gernot Blümel und Innenminister Karl Nehammer für die konsequente Umsetzung des Projekts: „Mit der zeitnahen Inbetriebnahme des Einssatzzentrums können sich die Polizistinnen und Polizisten auf ihren Einsatz für die Sicherheit von uns allen optimal vorbereiten!“

