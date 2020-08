iHerb kündigt großformatige weltweite Lieferexpansion an

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - iHerb, weltweit führend im E-Commerce in den Bereichen Gesundheit und Schönheit, erweitert seine globale Verfügbarkeit um 23 Länder - eine der größten Expansionen in der Geschichte des Unternehmens. iHerb ist bereits in 165 Ländern und Regionen vertreten.

Neu hinzu kommen: Algerien, Anguilla, Benin, Bhutan, Bonaire, Kamerun, Dschibuti, Falklandinseln, Gabun, Ghana, Guinea, Kiribati, Malawi, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, St. Helena, São Tomé und Príncipe, Eswatini (Swasiland), Tonga, Turks- und Caicosinseln, Uganda. Zahlreiche Menschen in diesen Ländern leben auf dem Lande und weit weg von Einzelhändlern, die Produkte für Gesundheit und Schönheit und natürliche Produkte verkaufen.

"Wir sind erfreut, Kunden in diesen Ländern, die bis jetzt nur unter Schwierigkeiten Zugang zu den wichtigen Produkten im Angebot von iHerb hatten, weltweit die beste Auswahl natürlicher Produkte zum bestmöglichen Wert zu verkaufen, die so bequem wie möglich geliefert werden", sagte Miriee Chang, COO für Logisitk bei iHerb. "Wir freuen uns, dass wir jetzt in 188 Ländern und Regionen verfügbar sind und sind zuversichtlich, künftig noch weiter zu expandieren."

"Speziell im Rahmen der weltweiten COVID-Pandemie ist es wichtig, dass jedermann gleichermaßen seine Gesundheit und Lebensqualität verbessern kann", sagt Emun Zabihi, Präsident von iHerb. "iHerb ist stolz darauf, zur Wellness der Welt beizutragen."

Die erweiterte Verfügbarkeit von iHerb geschieht in Partnerschaft mit dem globalen Lieferunternehmen DHL Express.

iHerb hat umfassende Investitionen vorgenommen, um weltweit den besten Gesamtwert für mehr als 30.000 natürliche Markenprodukte hoher Qualität zu bieten, die direkt aus modernen, klimatisierten Warenlagern verschickt werden. Die erweiterte Verfügbarkeit ist ein Beleg des Engagements von iHerb für Qualität, Kundendienst und Bereitstellung von Gesundheits- und Wellnessprodukten sicher und da, wo die Kunden leben.

Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA. Das Unternehmen bietet Millionen Kunden weltweit 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken. iHerb versendet direkt aus gemäß GMP zertifizierten, modernen, klimatisierten Warenlagern an Kunden in mehr als 150 Ländern. iHerb ist seit 1996 innovativ, um Produkte höchster Qualität zum günstigsten Preis so bequem wie möglich an die Kunden zu liefern. https://www.iherb.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

press @ iherb.com