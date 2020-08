Theater, Kabarett, erzählte Geschichte und ein Wasserspektakel

Von „genau Richtig!“ in Tulln bis „Leonce und Lena“ in Payerbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf der Donaubühne in Tulln tritt heute, Montag, 17. August, Martina Schwarzmann mit ihrem aktuellen Programm „genau Richtig!“ auf; der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr. Karten u. a. im Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/689 09; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Am Mittwoch, 19. August, laden das SOG. Theater Wiener Neustadt und das Duo LIAMA ab 18 Uhr zu einer „Soirée francaise“ mit Poesie und Chansons von Édith Piaf bis Jacques Brel in das Feinkost Kartell in Wiener Neustadt. Nähere Informationen beim Feinkost Kartell unter 02622/31215 und www.dasfeinkostkartell.at bzw. beim SOG. Theater unter 02622/870 31, e-mail office @ sog-theater.at und www.sog-theater.at.

Zum Thema „25 Jahre Österreich in der EU“ sind am Donnerstag, 20. August, ab 18.30 Uhr im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten ein Befürworter und eine Kritikerin des EU-Beitritts von damals zu Gast: Im Rahmen des Zeitzeugen-Forums „Erzählte Geschichte“ erzählen der ehemalige Vizekanzler Erhard Busek und die ehemalige Klubobfrau Madeleine Petrovic im Gespräch mit Reinhard Linke, welche ihrer Hoffnungen bzw. Vorbehalte sich erfüllt haben. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 20. August, feiert das Ersatzprogramm der diesjährigen Festspiele Berndorf Premiere: Ab 18.30 Uhr servieren Kristina Sprenger, Robert Kolar und Helmut Stippich auf einer Pop-Up-Pawlatschen unter der 140 Jahre alten Platane im Berndorfer Theaterpark österreichische Literatur und Lieder u. a. von Ernst Waldbrunn, Karl Farkas, Gerhard Bronner, Johann Nestroy, Cissy Kraner und Hermann Leopoldi. Folgetermine: 22., 28., 29. und 30. August jeweils ab 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Ab Donnerstag, 20. August, lässt auch Schloss Hof den Zauber der „Barocken Wasserspiele“ wiederaufleben: Ab 20 Uhr erzählt eine spektakuläre Wassershow die märchenhafte Geschichte eines kleinen Mädchens, das zur jungen Kaiserin wird, begleitet von Pferden, Tanz, Akrobatik, Musik, Trommeln, Gesang, Feuer und 20 Meter hohen Wasserfontänen. Weitere Termine gibt es am 22. und 23. sowie vom 27. bis 30. August jeweils ab 20 Uhr; Einlass ist immer bereits um 18 Uhr. Karten bei oeticket unter 01/96096 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Ein Spektakel verspricht auch „Blockheide leuchtet“ im Naturpark Blockheide in Gmünd zu werden: Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. August, kombiniert das vom Kulturverein VEIK veranstaltete internationale Lichtfestival bildende und darstellende Kunst, Konzerte sowie Märchen und Erzählungen am Lagerfeuer mit dieser speziellen Waldviertler Landschaft. Beginn ist um 20 Uhr; das Programm startet jeweils um 21 Uhr. Nähere Informationen unter 0650/7131160 und e-mail blockheide.leuchtet @ gmail.com; Karten unter www.blockheide-leuchtet.at.

Im Rahmen der „Klang Burg Gars“ in Gars am Kamp widmen sich am Freitag, 21. August, Stephan Paryla-Raky und der Pianist Bela Koreny unter dem Motto „Der unsterbliche Österreicher“ dem Wiener Schriftsteller Anton Kuh. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02985/330 00, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

„Wiener und andere Menschenfresser“ wiederum lautet der Titel einer Lesung mit Musik, die am Freitag, 21. August, ab 18 und 19.30 Uhr beim „Reichenauer Kultursommer“ im Seminar-Park-Hotel Hirschwang über die Bühne geht. Adi Hirschal präsentiert dabei, musikalisch begleitet von Dieter Kolbeck und Arnulf Lindner, Exemplarisches zu Wien und seinen Bewohnern von H. C. Artmann über Gerhard Rühm, Ernst Jandl, Herbert Pirker und Ernst Kein bis zu Friedrich Torberg. Nähere Informationen und Karten bei der Ticket-Hotline 05/7171-21800 und www.seminarparkhotel.at/kultursommer2020.

Im Filmhof Wein4tel in Asparn an der Zaya sind am Freitag, 21. August, Theresia Haiger und Helmuth Vavra mit „Wer will mich… noch?“ zu Gast; der Kabarettabend von Heilbutt & Rosen beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Filmhof Wein4tel unter 0664/506 69 49, e-mail info @ filmhof.at und www.filmhof.at.

Im Rahmen des „Kultur.Sommers.Semmering“ im Südbahnhotel am Semmering ist am Freitag, 21. August, zunächst ab 18 Uhr Maria Happel im Gespräch mit Intendant Florian Krumpöck zu hören, ehe die Schauspielerin ab 19.30 Uhr, begleitet von Ernst Kovacic an der Violine und Mathilde Hoursiangou am Klavier, Auszüge aus Heimito von Doderers Roman „Die Strudlhofstiege“ rezitiert. Am Samstag, 22. August, entführen dann Ursula Strauss und Ernst Molden ab 19.30 Uhr auf eine literarisch-musikalische Reise nach „Wien-Mitte“. Dazu widmet sich Joseph Lorenz an diesem Wochenende zwei Mal Arthur Schnitzler: am Samstag, 22. August, ab 15.30 Uhr mit dessen „Traumnovelle“ und am Sonntag, 23. August, ab 19.30 Uhr mit dem „Spiel im Morgengrauen“. Nähere Informationen und Karten unter 02664/200 25, e-mail tourismus @ semmering.gv.at und www.kultursommer-semmering.at.

Am Samstag, 22. August, sind Maria Happel und Michael Maertens mit dem Briefroman „Gefährliche Liebschaften” von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos zu Gast im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau zu Gast; Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten bei oeticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com bzw. an der Kassa des Thermalbades; nähere Informationen unter 02252/76 26 60, e-mail office @ thermalbad-voeslau.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Zwei, die sich schon einen Hauch zu lange kennen, eine Regennacht und ein Stromausfall sind die Ingredienzien der Körpertheaterkomödie „Die Gastgeberinnen“, die am Samstag, 22., und Sonntag, 23. August, jeweils ab 19 Uhr im KUMST, dem Kulturzentrum Marchfeld Strasshof, zu sehen ist (Regie und Choreographie: Sarah und Miriam Kerneza). Nähere Informationen und Karten unter 0660/1917080 und www.kumst.at.

Schließlich präsentieren Stephanie Waechter und Norbert Mang im Rahmen der literarisch-musikalischen Payerbacher Sommerfrische „Wiedererwachen“ am Samstag, 22. August, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 23. August, ab 15 Uhr sowie am Freitag, 4., und Samstag, 5. September, jeweils ab 18 Uhr im Mostheurigen BaBiol in Grünsting in einer szenischen Lesung Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“. Nähere Informationen und Karten unter 02666/524 23, e-mail hotel @ payerbacherhof.at und www.payerbach.at bzw. www.babiol.at.

